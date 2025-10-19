La huésped, otra arista de la infidelidad

“¿Por qué la dejé entrar a mi casa?”. Con esa pregunta comienza la historia de Silvia, una reconocida chelista que intenta salvar su matrimonio, sin imaginar que al abrirle la puerta a Sonia, una desconocida, también estaba abriendo la grieta de su relación.

En La huésped, serie colombiana producida por Netflix, el suspenso psicológico se entrelaza con los conflictos familiares y la fragilidad de la confianza.

Motivos ocultos

Silvia y Lorenzo atraviesan una crisis tras una infidelidad. Él promete no volver a fallar, pero los días siguientes pondrán a prueba su palabra de una forma inesperada. La llegada de Sonia (una mujer en apariencia vulnerable) desata una cadena de manipulaciones que amenaza con destruirlo todo.

Lorenzo sospecha que su esposa planeó la presencia de Sonia para ponerlo a prueba, sin imaginar que ella tiene sus propios motivos. Silvia, en tanto, intenta reconstruirse mientras carga con el peso de una hija adicta a las metanfetaminas y de una relación que se desmorona.

A lo largo de los 20 episodios, Sonia se convierte en un detonante que expone las fisuras de la pareja y pone en duda las lealtades más íntimas.

Rodada en Cundinamarca, la sabana de Bogotá y otras locaciones cercanas a la capital colombiana, la serie está protagonizada por Laura Londoño, Jason Day y Carmen Villalobos.