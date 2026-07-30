La huésped

La trama se ambienta en una Tierra que ha sido invadida de forma silenciosa por una raza alienígena conocida como las “almas”. Estas criaturas parásitas se introducen en los cuerpos humanos, borrando la mente de sus anfitriones pero dejando sus cuerpos intactos. Su objetivo es crear un mundo pacífico, libre de guerras y violencia.

¿De qué trata?

La historia comienza cuando Melanie Stryder, una de las pocas humanas que aún resisten la invasión, es capturada. En su cuerpo es implantada un alma llamada Wanderer, también conocida como Wanda. Sin embargo, ocurre algo inesperado: Melanie no desaparece por completo. Su conciencia permanece viva y continúa comunicándose con Wanda desde el interior de su mente. Esta situación crea un conflicto constante entre ambas, ya que Melanie lucha por recuperar el control de su cuerpo, mientras Wanda intenta adaptarse a su nueva vida.

Al compartir el mismo cuerpo, Wanda comienza a experimentar los recuerdos, emociones y sentimientos de Melanie. Gracias a ello conoce el profundo amor que Melanie siente por su hermano menor, Jamie, y por Jared, el hombre del que está enamorada. Poco a poco, Wanda deja de ver a los humanos como seres violentos o inferiores y empieza a comprender su capacidad de amar, sacrificarse y proteger a quienes quieren. Esta transformación hace que cuestione las acciones de su propia especie y el verdadero significado de la convivencia pacífica.

Impulsada por los recuerdos y sentimientos que comparte con Melanie, Wanda decide buscar a la familia y a los amigos de la joven. El viaje las conduce hasta un grupo de supervivientes humanos que vive oculto en el desierto. Al principio, los miembros de la resistencia desconfían de Wanda porque, aunque su comportamiento demuestra buenas intenciones, sigue siendo un alma que ocupa el cuerpo de una de las suyas. Con el tiempo, gracias a sus acciones, su honestidad y su disposición a ayudar, Wanda consigue ganarse la confianza de muchos de ellos.

A lo largo de la novela también se desarrolla un complejo triángulo emocional. Melanie continúa enamorada de Jared, mientras que Wanda comienza a desarrollar sentimientos por Ian, uno de los supervivientes. Esta situación refleja el conflicto entre la identidad física y la identidad emocional, ya que dos conciencias distintas comparten el mismo cuerpo y experimentan relaciones diferentes con las personas que las rodean.

Más allá de la historia romántica, la novela aborda temas profundos como la identidad personal, la conciencia, la empatía, el libre albedrío, la convivencia entre especies diferentes y el valor del sacrificio. Stephenie Meyer, la famosa autora de la saga Crepúsculo, plantea la pregunta de qué es lo que realmente convierte a alguien en humano: el cuerpo, la mente, los recuerdos o la capacidad de sentir compasión y amor por los demás.