A pesar de todos los logros obtenidos en tan solo dos años de carrera musical, existe un asunto que Grupo Frontera reconoce que les espanta: la inteligencia artificial (IA), aún aun cuando muchos otros grupos que admiran como The Beatles y Coldplay, la han usado.

“La inteligencia artificial está a toda madre, a mí me encanta que hagan que mi voz esté en otras canciones, sin embargo, sí asusta, da miedo porque habrá un momento en que tal vez ya no se ocupe grabar físicamente si lo puedes hacer con eso, así la música yo no creo que tenga sentido”, considera Payo, vocalista de la agrupación.

En entrevista, el cantante vaticina que, en unos diez años, quizás haya muchos problemas respecto a ese tema, debido a que podría prestarse a fraudes el hecho de hacer uso de la voz de alguien más.