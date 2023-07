La Iglesia no nos cuenta del Jesús de la Tierra

Los libros fueron publicado por editorial Planeta. Cortesía

Tras casi 40 años y doce libros, el autor español JJ Benítez concluye con Belén, editado por Planeta, la saga Caballo de Troya, que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo desde que salió el primero, en 1984. Hoy, tras haber escrito más de 7 mil páginas sobre la vida de Jesús de Nazaret, el narrador y periodista cierra la serie, pero mantiene una historia de Jesús por contar, asegura en entrevista.

Belén pertenece a lo narrado en Caballo de Troya 9: Caná, publicado en 2011 y donde, por razones “puramente técnicas”, cientos de páginas quedaron fuera. En este último Caballo de Troya, Benítez dice contar la verdad sobre los Reyes Magos, la Matanza de los Inocentes y diversos milagros hechos por Jesús de Nazaret, al que le ha dedicado cuatro décadas de su vida; y buena parte de los libros que ha escrito, aunque dice que ya tiene listos varios de los otros dos temas que le interesa: el fenómeno ovni y la vida después de la muerte.

Con este número doce, ¿cierra completamente la saga?

Sí, Caballo de Troya termina con Belén aunque queda una información por sacar, no sé exactamente cuándo, pero no es un Caballo, sería un libro sobre una parte de la vida de Jesús de Nazaret, anterior a la vida pública.

¿Una historia poco conocida?

No es nada conocida, no hay ninguna referencia, que yo sepa, en ningún texto, ni de la Biblia, ni de los Evangelios Apócrifos, ni de nada. Es una época de dos años largos en la vida de Jesús, antes de la vida de predicación. Él decide viajar por el Mediterráneo y por el cercano Oriente e invierte dos años.

¿Por qué no incluirla en Caballo de Troya?

Porque no entra dentro del proyecto Caballo de Troya, es otra historia que lleva a cabo el segundo piloto, Eliseo. No forma parte de los diarios del Mayor Jasón.

¿Cómo han sido estos 40 años, bien recibido, cuestionado?

Ha habido de todo. Ha habido gente muy católica, muy de la iglesia que no aceptaban esta visión nueva de Jesús de Nazaret, pero son una minoría; la inmensa mayoría de lectores, por lo que me comunican, están agradecidos y fascinados hasta el punto de cambiar su brújula mental, respecto a Jesús de Nazaret.

¿Qué logró dar de Jesús a través de Caballo de Troya?

Yo lo tengo muy claro, Jesús de Nazaret, primero fue un hombre, nació aquí en Belén, se desarrolló como ser humano y en un momento determinado recupera su dignidad y comparte —que es un proceso difícil de entender—, la naturaleza humana y la naturaleza divina al mismo tiempo, y es cuando él empieza la vida pública, empieza todos los milagros.

¿Belén es central para Jesús?

Como todos los que fue su vida de predicación. Belén se ocupa de los seis primeros meses de su vida pública, cuando él tiene que huir porque los sacerdotes lo quieren capturar y ejecutar, y entonces no tiene más remedio que escapar con sus discípulos hacia el sur de Jerusalén, se detiene en Belén, pasan una serie de cosas y siguen hacia el Mar Muerto.

¿Qué quería revelar?

En Belén uno se da cuenta del poder que tiene Jesús de Nazaret como dios. Hay varias curaciones, algunas muy interesantes; a mí lo que me impactó mucho fue el talante, el pensamiento de este hombre-dios, a pesar de que lo perseguían, a pesar de que lo querían matar, él se manifiesta siempre de una manera muy tranquila, tranquilizando a los demás.

¿Habla de su origen?

Como hombre: él nace en Belén, tiene una familia, tiene más hermanos, cosa que niega la Iglesia católica, pero su madre tuvo más hijos, por supuesto. Tuvo una infancia y una juventud muy normales. Pero como dios, su naturaleza divina procede de otro lugar, no es de aquí de la Tierra. Digamos que el verdadero Jesús de Nazaret, el que vive fuera de la Tierra desde siempre es un personaje que la Iglesia no nos cuenta, no nos dice, no hay nada escrito sobre él.

A lo largo de estos años he cambiado la historia. Siempre digo que el primer afectado por los Caballos de Troya siempre fui yo.