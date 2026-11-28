Si ya has jugado a GTA VI, quizá te has cruzado con este animal: una iguana de un llamativo color azul eléctrico. En condiciones normales, la combinación de pigmentos amarillos con estructuras microscópicas que reflejan la luz azul puede producir tonalidades verdes.

Sin embargo, cuando aparece el axantismo, una alteración genética que provoca la ausencia o reducción de los pigmentos amarillos, esa combinación cambia y el azul puede hacerse mucho más visible. Por tanto, no estamos hablando de una especie diferente de iguana, sino de una variación de coloración.

Esta rara iguana carece de pigmento rojo o amarillo en sus escamas, lo que le confiere un llamativo color azul. Prefiere las regiones cálidas del sur, incluyendo centros urbanos con acceso a agua dulce. Un rifle de baja potencia basta para abatirla de un solo disparo.

Los machos adultos suelen adquirir tonalidades azules más brillantes durante la temporada de apareamiento, mientras que en otros momentos pueden presentar una apariencia más grisácea. Esta coloración también cumple una función en la comunicación entre individuos, especialmente durante las interacciones territoriales y reproductivas.

Características principales

Genética y origen: Al ser un rasgo recesivo, es extremadamente rara en la naturaleza y se obtiene principalmente mediante cría selectiva en cautiverio. Recientemente ganó mucha popularidad por aparecer como fauna silvestre en Grand Theft Auto VI.

Diferencia con la iguana de Gran Caimán: No debe confundirse con la Cyclura lewisi, que sí es una especie nativa del Caribe y en peligro de extinción, mientras que la axántica es una Iguana iguana común en morfología y comportamiento.

Tamaño y longevidad: Al igual que su contraparte verde, puede superar los 1.5 metros de longitud y vivir entre 15 y 20 años con los cuidados adecuados.

¿Dónde viven?

Su hábitat natural se encuentra exclusivamente en la isla de Gran Caimán, perteneciente al territorio británico de las Islas Caimán. Prefieren ambientes cálidos y secos, especialmente: bosques tropicales secos, zonas rocosas y terrenos de piedra caliza, matorrales con vegetación abundante, áreas abiertas donde pueden recibir directamente la luz solar y espacios con refugios naturales entre rocas y cavidades de árboles.

Son animales principalmente terrestres. Los ejemplares jóvenes suelen trepar árboles con mayor frecuencia, mientras que los adultos pasan buena parte de su tiempo desplazándose por el suelo.

Otros hábitos

La reproducción de las iguanas azules ocurre principalmente entre abril y junio. Durante este periodo, los machos intensifican sus comportamientos territoriales y exhiben sus tonalidades azules para atraer a las hembras.

Después del apareamiento, las hembras buscan terrenos soleados y excavan agujeros en la tierra para depositar sus huevos.

Cuidados básicos

Alimentación: Es estrictamente herbívora (hojas verdes oscuras, calabaza, flores comestibles y suplementos de calcio/vitamina D3).

Iluminación y temperatura: Requiere radiación UVB de alta intensidad para metabolizar el calcio y un gradiente térmico de entre 28 °C y 35 °C durante el día.

Espacio y legalidad: Necesita un terrario o recinto de gran tamaño a medida que crece. En México, la posesión de iguanas verdes y sus fases requiere que el ejemplar cuente con legal procedencia