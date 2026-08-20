La ilustración abre campos laborales

La ilustración representa una importante oportunidad de inserción laboral para las y los artistas visuales, al combinar imagen y texto para construir narrativas gráficas capaces de comunicar ideas, historias y conceptos mediante diversas técnicas y recursos visuales.

La docente de la licenciatura en Artes Visuales de la Unicach, Sandra Beatriz Astudillo Constantino, destacó que la ilustración, como disciplina de las artes gráficas, puede desarrollarse mediante propuestas bidimensionales y tridimensionales y ofrece diversas alternativas profesionales, tanto para quienes trabajan de manera independiente como para quienes colaboran con editoriales, proyectos de literatura infantil, poemarios, ilustración científica y editorial, así como en el ámbito de la moda, entre otros.

Señaló que la constancia y la práctica son fundamentales para desarrollar propuestas de calidad y competitivas. La participación en convocatorias, concursos, becas de producción y residencias artísticas, así como la consulta de plataformas institucionales y portales oficiales de cultura, permite a las y los creadores ampliar sus oportunidades profesionales. Asimismo, contar con un portafolio y una página propia contribuye a fortalecer su presencia y visibilidad.

Una muestra de este proceso creativo es la exposición realizada por estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en Artes Visuales, denominada “Teratos”, como parte del Taller Terminal de Ilustración y en la que presentan proyectos personales desarrollados a partir de sus intereses y propuestas artísticas.

El ejercicio busca que el estudiantado explore y defina las técnicas que empleará en sus proyectos, al tiempo que desarrolla productos que podrán contribuir a la construcción de sus protocolos de investigación para la tesis y a su formación como profesionales de las artes.

En la exposición se pueden apreciar trabajos hecho con acuarela, lápices de colores, grafito, técnicas digitales, gouache y técnicas mixtas como el collage, entre otras propuestas que reflejan la diversidad de posibilidades de la ilustración.

La muestra está abierta al público en la Galería Universitaria Ramiro Jiménez Pozo, ubicada en el edificio Bicentenario de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), y podrá visitarse hasta el 18 de septiembre de 2026.