Si pensamos en favorecer la inteligencia de los bebés (incluso antes de nacer), posiblemente nos imaginemos sesiones de música clásica o similares que puedan llegarle a través del vientre materno o en sus primeros días de vida. La ciencia refuta la utilidad de estos programas para ese objetivo, pero sí apoya la interacción significativa y cercana con los padres puede ser esencial.

Hablarle a un bebé desde el nacimiento consiste en usar frases cortas, claras y expresivas, respondiendo a sus sonidos y narrando lo que ocurre a su alrededor, aunque aún no entienda todas las palabras, este intercambio constante construye su base de lenguaje y fortalece el vínculo afectivo.

La primera manifestación de aprendizaje es la habituación. El feto revela que puede aprender a ignorar un estímulo repetitivo ante el que no vale la pena responder porque no supone ninguna amenaza u oportunidad. Pero en las últimas semanas de gestación también están aprendiendo a reconocer la voz (y el idioma) de su madre, pues los neonatos nos muestran que la distinguen y la prefieren frente a otras voces (y otras lenguas).

¿Cuándo puedes hablarle al bebé en el vientre?

Desde la semana 18 de embarazo, el oído de tu bebé ya está lo suficientemente desarrollado como para percibir sonidos. Según expertos, es verdad que en ese momento los bebés solo son capaces de escuchar sonidos de tu propio cuerpo, como los latidos de tu corazón. Cuando tenga 6 o 7 meses, podrá escuchar sonidos más fuertes como tu voz, la de tu pareja y los ruidos del entorno se convierten en parte de su mundo.

Tu voz, en concreto, tiene un efecto calmante para el bebe porque la ha estado escuchando desde mucho antes, aunque no fueras consciente de ello. Esto sucede a través de las vibraciones que viajan por tu cuerpo, gracias a las que el bebé empieza a percibir tu voz, así que, sin importar en qué trimestre del embarazo estés, comienza a hablarle, cantarle o leerle, porque con cada palabra empezaras a crear una conexión especial con tu peque.

¿Por qué es importante hablarle al bebé en el vientre?

Hablarle a tu bebé durante el embarazo, además de ser un gesto precioso que te llenará tanto a ti como a él de cariño, influye directamente en su bienestar y desarrollo. Cada vez más estudios demuestran que las experiencias y sensaciones que el bebé vive en el útero sientan las bases de su salud y bienestar para el futuro. La conexión que se establece durante esta etapa tiene un impacto duradero.

Desarrollo cognitivo y lingüístico

Comunicarte con tu bebé antes de que nazca es fundamental para favorecer el desarrollo de su cerebro. Varias investigaciones han demostrado que los bebés escuchan y procesan los sonidos del lenguaje desde el vientre; por ejemplo, hablarle a tu bebé le ayuda a reconocer su lengua materna cuando haya nacido (si tu bebé va a tener una crianza bilingüe, no dudes en hablarle en los dos idiomas desde la barriguita).

Además, hay un vínculo directo entre la cantidad de palabras que un bebé escucha antes de nacer y su futuro vocabulario. Así que ya sabes, cuánto más le hables a tu bebé desde el vientre, más rico será su lenguaje durante la infancia.

Fortalecimiento del vínculo emocional

La conexión con tu peque empieza desde el momento en el que es creado, y hasta que nazca, ese vínculo crece cada vez más. Al hablarle, le estás haciendo saber que está rodeado de amor y que hay personas esperándolo; y no, tu peque no se va a acordar de si le hablabas o no durante el embarazo, pero le generará una sensación de seguridad y familiaridad en él. También os ayudará a los padres a sentiros más conectados y preparados para su llegada.

Percepción del lenguaje

Es importante tener en cuenta que cuando le das conversación a tu peque en el vientre, no cuentan solo las palabras, sino cómo las dices. La entonación, el ritmo y el tono de tu voz son tan importantes como el mensaje en sí. Con estos pequeños cambios en tu forma de hablarle, tu bebé va a distinguir diferentes sonidos y a captar las emociones, lo que le ayudará mucho para aprender cómo comunicarse.

Estimulación cerebral

Se ha comprobado que hablarle al bebé mientras sigue en la barriga, aumenta su actividad cerebral. Un estudio encontró que los bebés con mayor actividad cerebral eran precisamente aquellos que habían estado expuestos de forma regular a conversaciones y sonidos mientras estaban en el vientre.

¿Cómo debes hablarle al bebé?

Hablarle a tu bebé no tiene ningún misterio, solo tienes que comunicarte en voz alta y decirle lo mucho que le quieres, las ganas que tienes de conocerlo, o simplemente contarle lo que has hecho ese día. Es verdad que, para favorecer el desarrollo de tu peque, la comunicación puede ir un poco más allá.

¿Sabías que tu bebé puede sentir tus toques a través de la piel? Por eso, acariciar tu vientre suavemente o masajearlo en círculos le transmite tranquilidad y bienestar. A medida que avanza el embarazo, notarás que tu bebé responde a estos estímulos, dándote la oportunidad de “conversar” con él a través del tacto. Por ejemplo, si sientes una patadita, puedes responder presionando suavemente en esa zona y empezar un pequeño juego de comunicación entre vosotros. Y una vez que tu bebé esté en tus brazos, podéis continuar ese ritual de conexión a través del masaje infantil

A través de la voz tu voz es una de las primeras cosas que tu bebé reconoce y escucha constantemente. Hablarle con cariño le transmite tu amor y lo prepara para el mundo exterior. Por eso es importante que le cuentes cómo te sientes, qué estás pensando o cómo va tu día. Así podrás crear un vínculo afectivo con tu bebé antes de su nacimiento, y verás que al nacer, tu voz le proporcionará calma y seguridad.

Algunas recomendaciones

Estos consejos te pueden ayudar para animarte a hablar con tu bebé, pero la realidad es que no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Lo importante es que te sientas cómoda y disfrutes de estos momentos, porque la constancia y el amor con el que lo haces son lo que realmente importa.

Leer

Prueba la posición de lectura de la foto de arriba: tu bebé se interesará más por el libro que estás leyendo si también puede ver tu cara. También ayuda si apoyas el cuerpo de tu bebé sobre las piernas.

Paseos por casa

Cuando tu bebé esté despierto, con la vista de frente o con la cabeza girada hacia un lado en un portabebés, recorre tu casa y habla de lo que estás viendo y experimentando. Estos paseos serán una de sus actividades favoritas durante el primer año.

Narrar el día

Siempre que sea posible narra a tu bebé las cosas que pasan mientras te mueves por la casa o el barrio. Háblale de los productos mientras haces la compra o háblale mientras le cambias un pañal. Dirígete a él cara a cara siempre que puedas.

Cantar

Aunque creas que no tienes una gran voz, a tu bebé le encantará porque es la tuya. Los bebés sintonizan con el canto incluso más que con el habla.

Háblale con una voz más pausada, aguda y cantarina

Cuando le hables a tu bebé, utiliza la voz que te resulte más natural. Los bebés están preprogramados para sintonizar con los tonos más altos y aprenden más de las vocales que se pronuncian de forma continuada.