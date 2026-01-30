La importancia del cuidado de la vista

Los ojos son una parte importante de la salud. Dependemos de estos a diario para ver y comprender el mundo que nos rodea. Algunas enfermedades oculares pueden provocar pérdida de la visión sin señales de advertencia tempranas, por lo que es importante detectarlas lo antes posible. Revise sus ojos con la frecuencia que le recomiende su profesional de la salud o si nota nuevos problemas de visión. Al igual que cuidar el resto del cuerpo, es importante mantener los ojos saludables.

¿Cómo puedo mantener mis ojos sanos?

Hay muchas cosas que usted puede hacer para proteger sus ojos y ver lo mejor posible:

Dele un descanso a sus ojos: Pasar muchas horas frente a la computadora u otras pantallas digitales puede hacer que parpadee menos, lo que causa sequedad y cansancio ocular. Para reducir la fatiga visual, pruebe la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mira a un lado, a unos 20 pies de distancia, durante 20 segundos.

Use gafas de sol: La exposición al sol puede dañar sus ojos y aumentar el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. Protéjase los ojos usando gafas de sol que bloqueen entre el 99 y el 100 % de la radiación UV-A y UV-B.

Use gafas protectoras: Para evitar lesiones oculares, usted necesita protección para los ojos cuando practique ciertos deportes, trabaje en empleos como fábricas o en la construcción y haga reparaciones o proyectos en su hogar.

Evite frotarse los ojos: Frotarse los ojos puede transferir suciedad y bacterias que pueden causar irritación o provocar una infección.

Use buena iluminación: Ilumine su espacio para reducir la fatiga visual y ver con comodidad.

Si usa lentes de contacto, tome medidas para prevenir infecciones oculares: Lávese las manos antes de ponerse o quitarse los lentes de contacto. Siga también las instrucciones sobre cómo limpiarlos correctamente y reemplazarlos cuando sea necesario.

¿Cómo pueden afectar mi nutrición y estilo de vida a mi salud ocular?

Lo que comes y cómo cuidas de tu cuerpo puede tener un gran impacto en tus ojos y tu visión:

Coma una dieta saludable y equilibrada: Su dieta debe incluir bastantes frutas y verduras, especialmente verduras de hoja verde oscura como las espinacas, la col rizada (kale) o las hojas de berza. Comer pescado rico en ácidos grasos omega 3, como el salmón y el atún, también puede beneficiar a los ojos.

Mantenga un peso saludable: Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. La diabetes le pone en mayor riesgo de contraer retinopatía diabética o glaucoma.

Haga ejercicio regularmente: El ejercicio puede ayudar a prevenir o controlar la diabetes, la presión arterial alta y el colesterol alto. Estas enfermedades pueden conducir a algunos problemas del ojo o de la visión. Por lo tanto, si hace ejercicio a menudo, puede reducir el riesgo de tener estos problemas.

Evite fumar: Fumar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades de los ojos relacionadas con la edad, como la degeneración macular y cataratas; además puede dañar el nervio óptico.

Conozca su historia clínica familiar: Algunas enfermedades oculares son hereditarias, por lo que es importante averiguar si alguien en su familia las ha tenido. Esto puede ayudarle a determinar si usted está en mayor riesgo de desarrollar alguna.

Conozca sus otros factores de riesgo: A medida que envejece, usted está en mayor riesgo de desarrollar enfermedades y afecciones a los ojos relacionadas con la edad. Es importante conocer sus factores de riesgo ya que puede reducirlos si cambia algunos hábitos.

¿Cuál es la diferencia entre una prueba y un examen de la vista?

Todos necesitan que les revisen la vista para detectar problemas de visión y oculares. Los niños generalmente tienen un examen de la vista durante un chequeo en la escuela o con su proveedor de atención médica. Los adultos también pueden recibir exámenes de la vista durante sus chequeos. Pero muchos adultos necesitan más que un examen de la visión; requieren un examen completo del ojo dilatado.

Realizar exámenes de ojos dilatados es especialmente importante porque algunas enfermedades pueden no presentar señales de advertencia. Estos exámenes son la única manera de detectar estas enfermedades en sus etapas iniciales, cuando son más fáciles de tratar.

El examen incluye varias pruebas

Evalúa su visión lateral (periférica) con una prueba de campo visual. La pérdida de visión periférica puede ser un signo de glaucoma.

Comprueba su visión a diferentes distancias con una prueba de agudeza visual, en la que leerá una tabla optométrica a unos 20 pies de distancia.

Le hace seguir un objeto con la mirada durante una prueba de función de los músculos oculares para detectar problemas en los músculos que controlan los ojos.

Realiza una prueba de respuesta pupilar iluminando sus ojos para observar cómo reaccionan sus pupilas a la luz.

Mide la presión dentro de sus ojos con una tonometría. Esta prueba ayuda a detectar el glaucoma.

Dilata sus pupilas con gotas oftálmicas especiales para permitir que entre más luz en el ojo. Su profesional de la salud visual utiliza entonces una lente de aumento especial para ver con claridad los tejidos importantes de la parte posterior del ojo, incluyendo la retina, la mácula y el nervio óptico.

Si tiene un error de refracción y va a necesitar anteojos o lentes de contacto, también tendrá un examen de refracción. Cuando se le realiza esta prueba, usted mira a través de un dispositivo que tiene lentes de diferentes potencias para ayudar a su profesional del cuidado de los ojos a encontrar qué lentes le darán la visión más clara.

¿Cuándo debo empezar a hacerme exámenes de la vista?

La frecuencia con la que usted necesita exámenes de la vista depende de su edad, raza, factores de riesgo y estado de salud general. Por ejemplo, los adultos afroamericanos tienen mayor riesgo de glaucoma y podrían necesitar comenzar los exámenes más temprano. Si usted tiene diabetes, debe hacerse un examen cada año.

Visite a un especialista en el cuidado de los ojos de inmediato si presenta síntomas como pérdida repentina de la visión, visión doble, visión borrosa con dolor ocular, destellos de luz, manchas negras o halos alrededor de las luces. Estos síntomas podrían indicar una afección médica u ocular grave.