La inteligencia artificial y el marketing

Durante años, cuando llegaba el momento de que las empresas emergentes comenzaran a vender sus productos, podían recurrir a cualquier cantidad de manuales tradicionales. Pero, como ocurre con tantas cosas, la IA está cambiando la forma en que las empresas se preparan para salir al mercado. “Puedes hacer más con menos que nunca”, dice Max Altschuler, socio general de GTMfund, dijo a la audiencia en Interrupción de TechCrunch último mes.

Sin embargo, el desafío para los fundadores y operadores será encontrar el camino correcto. Si bien se ha hablado de nuevas empresas que contratan desarrolladores más versados y los pierden en problemas típicos de GTM, dijo, todavía se necesita experiencia en dominios más específicos.

“Cuando tienes excelentes asesores cerca, puedes aprender algunos de los manuales probados y verdaderos. Esas cosas no se han ido por la ventana. Creo que todavía es necesario tener una comprensión general de cómo y por qué ciertas cosas funcionan en ‘marketing’”, añade Altschuler.

Hacer más con menos

Alison Wagonfeld, vicepresidente de Marketing de Google Cloud, dijo que el arte del marketing todavía es muy necesario. “Sin duda, se necesitan conocimientos sobre IA, curiosidad por la IA, tecnólogos, pero también comprender cuál es el propósito del ‘marketing’, comprender los conocimientos de los clientes, investigar y ver cómo es una gran creatividad”, dijo Wagonfeld.

Sin embargo, los equipos que adoptan IA pueden moverse más rápidamente, “pueden salir con muchos más mensajes más rápido y luego pueden pensar de manera más integral sobre qué métricas estoy buscando”, agregó.

Marc Manara, director de startups de OpenAI, ha descubierto que muchas iniciativas han adoptado la IA en su estrategia GTM, aunque no necesariamente con el único objetivo de minimizar la cantidad de recursos que destinan a ella.

“Hay un movimiento de ‘sí, puedes hacer más con menos’, pero también puedes estar muy concentrado en cómo lo haces”, dijo. “El grado de personalización y seguimiento de señales que puedes hacer con la IA ahora está diferenciado”.

En concreto, dijo que hay herramientas que ayudan a crear clientes potenciales que son mucho más sofisticadas que en el pasado. En lugar de una simple consulta a una base de datos, las indicaciones de IA pueden ayudar a las empresas emergentes a encontrar clientes potenciales que se ajusten a un conjunto muy específico de requisitos.

Nuevos retos

El inbound marketing (método para promocionarse a través de contenido valioso y experiencias personalizadas, en vez de usar publicidad intrusiva) también ha cambiado, añadió, al utilizar los resultados de esas indicaciones para calificar y calificar a los clientes potenciales entrantes “con mucha más precisión podría haber sido en el pasado”. Cuando llega el momento de que una startup comience a elaborar su estrategia de salida al mercado, Wagonfeld dijo que es importante considerar qué cualidades podría desear en un equipo de GTM.

“Es un cambio en la perspectiva de contratación, donde en el pasado se trataba más de contratar especialistas, personas que realmente lo sabían, a veces incluso como una subespecialidad dentro del ‘marketing’ o dentro de las ventas. Y ahora se trata de contratar por un sentido de curiosidad y comprensión”, refirió. “Es casi lo mejor que se puede contratar por ahora”.