La intriga en Desayuno en Tiffany’s

Holly, una joven neoyorquina que aparentemente lleva una vida fácil y alegre conoce a Paul, un escritor, y sus vidas cambian para siempre. Él se relaciona con una señora mayor adinerada que lo mantiene mientras persigue su sueño de convertirse en escritor. Por su parte, ella vive obsesionada con poder llevar una vida plagada de lujos y bienes materiales. Tras conocerse, ya nada será igual.

Este fin de semana se cumplen 65 años de que comenzó el camino de Audrey Hepburn hacia la inmortalidad con el estreno en cines de Desayuno en Tiffany’s, por eso no es mala idea ver de nuevo este clásico de la cinematografía mundial.

La historia es la de Holly Golightly, una aspirante a actriz y chica extrovertida que tiene por costumbre desayunar frente al escaparate de la joyería Tiffany, en Nueva York, al mismo tiempo que cautiva a Paul, su vecino, un incipiente escritor tímido, quien es mantenido por una mujer madura y casada.

Holly es el personaje que dio a Audrey Hepburn el pase a la permanencia en la pantalla gracias a su icónico look compuesto por un vestido negro Givenchy y su cigarrillo con boquilla que lució frente a la vitrina de la joyería y que está inspirado en la madre del escritor de la novela, Truman Capote.

Ambas, Nina, madre del escritor, y Holly, el personaje central de su novela y de la cinta, dejan atrás su pasado pueblerino para emigrar a la Gran Manzana. Ambas también se cambiaron el nombre al llegar, la primera se convirtió en Nina y la segunda dejó en el olvido a Lulamae Barnes.

Holly dio a Hepburn la oportunidad de demostrar sus alcances como actriz, pues el personaje le permitió dejar de lado su timidez para dar vida a la extrovertida joven que también la convirtió en símbolo imperecedero de la moda y la cultura pop.

Al final, el cierre romántico de la historia hace que Holly y que Desayuno en Tiffany’s sean reconocidos como dos íconos de la cultura pop. La obra puede verse en Apple TV y Prime Video.