La Jaula de las Locas regresa al teatro

La Ciudad de México volverá a vibrar con el regreso de La Jaula de las Locas, uno de los musicales más exitosos y queridos por el público, el cual regresará a los escenarios durante el verano con la producción de Juan Torres. La obra acumula más de mil 200 representaciones y una base de seguidores tan fiel que muchos asistentes llegaron a verla decenas e incluso cientos de veces durante sus temporadas anteriores.

El productor recordó que, desde que la obra concluyó su temporada antes de la pandemia, el público no dejó de preguntarle cuándo regresaría este montaje, que en su momento fue protagonizado por Mario Iván Martínez y posteriormente por Tomás Goros.

Juan Torres destacó que se trata del musical de gran formato con mayor duración en cartelera y subrayó que es una obra pensada para toda la familia, con un mensaje que va más allá del romance.

La historia no solo aborda el amor entre Georges y Albin, sino también el amor familiar, la aceptación y el respeto por el otro, temas que han permitido que la obra siga vigente con el paso de los años. Además, para celebrar 10 años de producciones en el teatro Hidalgo, el productor retomará su faceta como actor con la obra Sor-presas, protagonizada por hombres.

Esta puesta en escena, que en el pasado fue estelarizada por Marga López y Olivia Bucio, narra la historia de unas monjas que organizan un espectáculo musical para recaudar fondos tras una tragedia.

Sor-presas se estrenará el 30 de enero y contará con las actuaciones de Óscar Acosta, Ricardo Díaz, Eduardo Ibarra y Enrique Mado, además de otros estrenos que enriquecerán la cartelera teatral este año.