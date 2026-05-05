La Jefa pide salir de La Casa de los Famosos

La sexta temporada de La casa de los famosos atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de que trascendiera la posible salida de “La Jefa”, figura clave del reality, tras una serie de conflictos con participantes y producción.

De acuerdo con reportes recientes, la actriz de doblaje Jessica Ortiz, quien da vida a la voz de autoridad dentro del programa, habría decidido no continuar en futuras temporadas: “Ya está harta, harta de la producción, es ‘La Jefa’”, aseguró un comunicador.

Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de la producción, versiones periodísticas señalan que Ortiz ya habría comunicado a la empresa Endemol su intención de abandonar el exitoso proyecto.

Factores

Uno de los detonantes habría sido el ambiente conflictivo dentro de la casa. En esta temporada, caracterizada por constantes enfrentamientos, se registró un tenso intercambio entre “La Jefa” y la participante Oriana Marzoli durante una dinámica de nominación, lo que evidenció el nivel de confrontación que se vive en el programa.

Trascendió que la actriz está cansada de las faltas de respeto.