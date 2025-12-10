La leyenda de Rudel, amor a distancia

“Rudel es un poeta completamente fuera de lo común. En la época de la Segunda Cruzada no se hablaba de otra cosa que no fuera de asedio y de muertes. Rudel sale de esta convención de guerra y está totalmente idealizado, entregado al tema de la poesía, del amor, y en este afán de seguir descubriéndose como poeta y con problemas en su relación con Segolaine, se encuentra con un grupo de peregrinos que le dicen de la condesa de Trípoli a quien comienza a conquistar, por medio de estas rimas, cuando ella dice que se va a enamorar de quien mejor rime y no de quien tenga manchadas las manos de sangre. Este amor a distancia puede ser perfectamente actual”, explica el tenor Dante Alcalá, quien interpreta a Jaufre Rudel en La leyenda de Rudel, de Ricardo Castro, que presentan la Compañía Nacional de Ópera del Inbal y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim).

Trama

El programa, que se presenta en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el 11 de diciembre, arranca el poema sinfónico de Castro, “Oitona”, bajo la interpretación de la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, y continúa con “Rudel”, que dirige escénicamente Rennier Piñero.

Alcalá explica que la musicóloga-investigadora, Elena Kopylova y el maestro Benoit Fromanger “hicieron una investigación exhaustiva de la obra de Ricardo Castro, por un lado, para poder comprender a Rudel”. Y ahonda en la trama de la ópera: la condesa de Trípoli ha decidido enamorarse del mejor poeta. La consigna llega a oídos de Rudel, quien decide ir a conocerla sin saber más que es una mujer muy bella. Este amor que puede vencer grandes distancias geográficas está más vigente que nunca en la era digital.

“Para mí ha sido un reto el poder descubrir al maestro Ricardo Castro en la partitura. Habré cantado completa la ópera unas 60 veces. En cada ocasión le he descubierto algo nuevo, en lo vocal, en lo musical o en lo histriónico”, afirma.

El elenco está conformado, además, por Jennifer Velasco, Gabriela Flores, Ricardo López, Juan Marcos Martínez y Gerardo Antonio Rodríguez.