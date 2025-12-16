La libertad creativa de Arnaldo Coen

Una frase de la cábala le sirve al pintor Arnaldo Coen (Ciudad de México, 1940) para ahondar en sus ideas sobre la libertad creativa y la exploración artística: “Todo en el mundo está dividido en dos partes, de las cuales una es visible y la otra es invisible. Aquello visible no es sino reflejo de lo invisible”.

Coen, figura central de la Generación de la Ruptura y ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2014, publicó recientemente un breve libro con el Seminario de Cultura Mexicana en el que platica sobre arte y arquitectura con Felipe Leal (Ciudad de México, 1956). Los dos artistas y miembros del Seminario, entablan un diálogo en el que recapitulan sus admiraciones e inquietudes; entre otros temas: los hallazgos de ciertos artistas medievales, la influencia decisiva de Paul Cézanne y Paul Klee, el valor de David Alfaro Siqueiros, la concepción del espacio y la perspectiva, y la participación de Coen, junto a Gelsen Gas y Juan José Gurrola, en la Documenta 5 con la intervención Robarte el arte en 1972.

Próximo proyecto

Coen cuenta que él y Leal fueron invitados por el Seminario de Cultura Mexicana para hacer un libro: “Entonces, al tener la oportunidad, a mí realmente no sé me ocurría cómo hacerlo. Pero un día Felipe me dijo ‘¿te acuerdas de una entrevista que te hice hace tiempo? Fue una entrevista muy bonita’. Y me preguntó ‘¿por qué no la tomamos como punto de partida para hacer el libro de arquitectura y pintura?’. Así nació el libro. Es decir, a partir de esa entrevista, le dimos una estructura para poder sacar este librito que se llama ‘Conversación sobre arte y arquitectura’ en la colección Semillero”.

Retomando uno de los temas iniciales del libro, Coen señala que existen determinadas tendencias con las que los arquitectos van cambiando el concepto de intervención de los espacios: “México es un ejemplo de eso. Cuántos espacios conocemos en la arquitectura, desde la Colonia o las piezas prehispánicas, y que son cosas que nos enseñan, todavía en la actualidad, cómo debemos comportarnos y de qué manera iniciar una tendencia o pertenecer a ella. Ahora estamos muy cerca, casi todos, de la ecología, porque buscamos la manera de sobrevivir en espacios que de repente son muy molestos para vivir. Pero, al contrario, realmente cada uno va encontrando su hábitat o, buscando hábitats diferentes para ser compartidos”.

Cambios

Coen, para quien la importancia de la libertad creativa es crucial, explica que la tendencia ecológica se evidencia en el cambio de mobiliario urbano y la búsqueda de ciudades que crezcan de manera vertical. “Cuesta mucho dinero crecer y llevar la infraestructura a todos los lugares. Así que surge la necesidad de restaurar espacios, de hacerlos crecer o conservarlos de una manera vertical”, abunda.