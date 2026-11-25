El artista plástico mexicano Jazzamoart presentó “Pintura de todos los tiempos”, una exposición que establece un diálogo entre los grandes maestros de la historia del arte y la libertad expresiva de la pintura contemporánea. La muestra, integrada por 35 obras de reciente creación, abrirá a público el sábado en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana.

A través de óleos sobre tela, objetos escultóricos y piezas interactivas, el creador oriundo de Guanajuato reinterpreta personajes, retratos y escenas que evocan el universo de Francisco de Goya y Diego Velázquez, mediante composiciones de intensos gestos, color y fuerza expresionista.

Trabajos recientes

En conferencia, el artista explicó que esta exhibición reúne obras creadas en los últimos meses y refleja su permanente búsqueda de nuevas formas de expresión. “Siempre tengo la inquietud de estar buscando nuevas formas de decir, a lo mejor aparentemente el mismo discurso, pero siempre con variaciones”, señaló.

Una de las piezas centrales de la muestra es un óleo monumental de 5 x 4 metros, inspirado en las pinturas de Goya, donde el saxofón adquiere un papel protagónico. Jazzamoart explicó que “la obra constituye un doble homenaje al pintor español y a Adolphe Sax, inventor del instrumento que ha acompañado su universo creativo”.

La exposición incorpora también una dimensión lúdica mediante piezas interactivas elaboradas con cubos de madera pintados, y que el público podrá girar para generar distintas composiciones cromáticas. Asimismo, presenta la serie “Santos de mi devoción”, integrada por pequeños retratos al óleo sobre pedestales barrocos dorados.

Para Jazzamoart, la pintura trasciende las épocas y los estilos, pues, dice, representa una experiencia emocional compartida entre el creador y el espectador: “Para eso pinto y para eso es el arte, para conmover, para hacerte sentir algo”.

Artista

Con más de 600 exposiciones en México y el extranjero, Jazzamoart es uno de los representantes de la pintura mexicana contemporánea.

Su obra ha sido presentada en espacios como el Museo Reina Sofía de Madrid, el Bronx Museum of Art de Nueva York, el Museo de Arte Moderno y el Palacio de Bellas Artes de México.

Su lenguaje expresionista, caracterizado por el ritmo, la improvisación y la intensidad del gesto pictórico, mantiene una estrecha relación con la música, particularmente con el jazz. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado proyectos, escenografías e improvisaciones visuales junto a destacados músicos, además de haber formado parte del Sistema Nacional de Creadores en tres ocasiones.