La literatura es una necesidad

La literatura ha congregado nuevamente a diversas voces chiapanecas. Recientemente, la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, A. C., llevó a cabo el taller de poesía denominado “Desde el epígrafe”, el cual fue impartido por el doctor Víctor Hugo López Cancino, autor de varios libros.

En un comunicado detallaron que la jornada congregó a creadores de diversas edades y trayectorias, por lo que el evento ha confirmado la relevancia de los espacios formativos como focos de desarrollo para la literatura local.

Mensaje

La presidenta de la asociación, Lupita Gómez, fue la encargada de pronunciar las palabras de bienvenida. En su intervención, subrayó la misión que ha sostenido a la agrupación a lo largo de los años: “Estos talleres no constituyen meras clases, sino que representan actos de resistencia cultural. Cada mes abrimos las puertas para que ningún individuo escriba en soledad. Invitamos a los y las integrantes de la asociación a sumarse, porque las letras son patrimonio de todos y solo prosperan cuando se comparten”.

Lupita Gómez resaltó que actividades como “Desde el epígrafe” posibilitan la profesionalización del oficio, así como la sanación y el diálogo a través del arte.

“En Chiapas escribimos desde la selva, desde la memoria y desde la urgencia. Si no generamos espacios para perfeccionar esa voz, corremos el riesgo de que se disipe. Por ello, insistimos: el taller es hogar, es trinchera y es celebración”, puntualizó ante los asistentes.

El epígrafe como catalizador creativo

Bajo la dirección del doctor Víctor Hugo López Cancino, un académico y poeta de prestigio, el taller propuso una metodología que fue simultáneamente lúdica y rigurosa. La premisa fundamental consistió en emplear el epígrafe —aquella frase concisa que precede a un texto y le confiere significado— como génesis del poema.

Con esta actividad la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos reitera que la literatura no es un lujo, sino una necesidad.