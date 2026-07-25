La lluvia ácida, nuestro karma

La lluvia ácida es cualquier forma de precipitación que contiene altos niveles de ácidos nítrico y sulfúrico. El término, acuñado por primera vez por el químico escocés Robert Angus Smith en 1852, también puede presentarse en forma de nieve, niebla y pequeñas partículas de material seco que se depositan en la tierra.

La lluvia normal es ligeramente ácida, con un pH de 5,6, mientras que la lluvia ácida generalmente tiene un pH entre 4,2 y 4,4. Esto es lo que causa la lluvia ácida y cómo afecta al planeta y al cuerpo.

Causas de la lluvia ácida

La vegetación en descomposición y las erupciones volcánicas liberan sustancias químicas que pueden causar lluvia ácida, pero la mayor parte de esta lluvia es producto de actividades humanas. Las principales fuentes son las centrales eléctricas de carbón, las fábricas y los automóviles.

La quema de combustibles fósiles genera emisiones de dióxido de azufre (SO) y óxidos de nitrógeno (NO) en la atmósfera. Estos contaminantes atmosféricos reaccionan con el agua, el oxígeno y otras sustancias para formar ácido sulfúrico y nítrico en el aire.

Los vientos pueden propagar estos compuestos ácidos por la atmósfera y a cientos de kilómetros de distancia. Cuando la lluvia ácida llega a la Tierra, fluye por la superficie en forma de agua de escorrentía, penetra en los sistemas hídricos y se infiltra en el suelo.

Efectos sobre el planeta

El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno no son gases de efecto invernadero primarios que contribuyen al calentamiento global, uno de los principales efectos del cambio climático; de hecho, el dióxido de azufre tiene un efecto de enfriamiento sobre la atmósfera.

Sin embargo, los óxidos de nitrógeno contribuyen a la formación de ozono troposférico, un importante contaminante que puede ser perjudicial para las personas. Ambos gases causan problemas ambientales y de salud debido a su fácil propagación a través de la contaminación atmosférica y la lluvia ácida.

La lluvia ácida tiene numerosos efectos ecológicos, especialmente en lagos, arroyos, humedales y otros entornos acuáticos. La lluvia ácida acidifica estas aguas, lo que provoca una mayor absorción de aluminio del suelo, que se transporta a lagos y arroyos. Esta combinación hace que las aguas superficiales sean tóxicas para los animales acuáticos.

Algunas especies toleran mejor las aguas ácidas que otras. Sin embargo, en un ecosistema interconectado, lo que afecta a algunas especies acaba afectando a muchas más a lo largo de la cadena alimentaria, incluyendo especies no acuáticas como las aves.

La lluvia ácida y la niebla también dañan los bosques, especialmente los de mayor altitud. La deposición seca de ácido priva al suelo de nutrientes esenciales como el calcio y provoca la liberación de aluminio, lo que dificulta la absorción de agua por parte de los árboles. Los ácidos también dañan las hojas y las ramas de los árboles.

Los efectos de la lluvia ácida, combinados con otros factores ambientales estresantes, deterioran la salud de los árboles y las plantas, haciéndolos más vulnerables al frío, los insectos y las enfermedades. Los contaminantes también pueden inhibir la capacidad de reproducción de los árboles.

Algunos suelos neutralizan mejor los ácidos que otros. Sin embargo, en zonas donde la capacidad amortiguadora del suelo es baja, como en algunas partes del noreste de Estados Unidos, los efectos nocivos de la lluvia ácida son mucho mayores.

Los depósitos ácidos dañan estructuras físicas como edificios de piedra caliza y automóviles. Y cuando se presentan en forma de niebla inhalable, la precipitación ácida puede causar problemas de salud, como irritación ocular y asma.

¿Existen soluciones?

La única manera de combatir la lluvia ácida es frenando la liberación de los contaminantes que la causan. Esto implica quemar menos combustibles fósiles y establecer estándares de calidad del aire.

En Estados Unidos, la Ley de Aire Limpio de 1990 se centró en la lluvia ácida, estableciendo límites de contaminación que ayudaron a reducir las emisiones de dióxido de azufre en un 92 % entre 1990 y 2023.

Las normas de calidad del aire también redujeron las emisiones de dióxido de nitrógeno en un 55 % en el mismo período. Iniciativas como el Programa de Lluvia Ácida de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) contribuyeron a reducir aún más las emisiones en los últimos años.

Los problemas de la lluvia ácida persistirán mientras se mantenga el uso de combustibles fósiles. Países como China, que dependieron en gran medida del carbón para la producción de electricidad y acero, están lidiando con estos efectos. Un estudio reveló que la lluvia ácida en China podría incluso haber contribuido a un deslizamiento de tierra mortal en 2009.

China está implementando controles para las emisiones de dióxido de azufre, que disminuyeron un 75 % desde 2007. Sin embargo, en India, las emisiones se redujeron a la mitad. Investigadores que estudian los efectos de un mercado de emisiones encontraron resultados prometedores para reducir potencialmente la lluvia ácida en el país del sur de Asia.