La madera y los mexicas, en el Templo Mayor

La muestra estará disponible hasta enero de 2024. Cortesía

En materia arqueológica, la madera es un material escaso en las excavaciones debido a su rápida biodegradación por sus características orgánicas. Pero existen lugares que, por sus condiciones naturales y el devenir humano, conservan restos de madera, que dan detalles de la historia y el paso de las sociedades.

Es en el corazón del Zócalo capitalino, en las entrañas de la Zona Arqueológica del Templo Mayor, que arqueólogos han recuperado y clasificado más de 2 mil 500 objetos de madera, de los cuales una parte es exhibida en la muestra Insignias de los dioses. La madera en el Templo Mayor, inaugurada en el Museo del Templo Mayor.

La exposición fue curada por los especialistas Víctor Cortés Meléndez, Adriana Sanromán Peyron y María Barajas Rocha y Miriam Marín, quienes expresaron que la muestra tiene la finalidad de dar a conocer la recuperación de este material, el cual no suele salir de las bodegas por su naturaleza. “El montaje que se trabajó para dar a los visitantes la oportunidad de conocer información que no ha sido revelada, las piezas de madera no suelen salir mucho tiempo de las bodegas de colecciones de los museos por sus características”, expresó Marín.

La muestra se compone por 136 objetos de madera, los cuales fueron elegidos del acervo del Museo Templo Mayor. Destacan diversas piezas ornamentales y una máscara del dio Tlaloc elaborada con madera de aile y que cuenta con una nariz tallada en pino ayacahuite. “El primer módulo habla de la disponibilidad de la madera en el México prehispánico y las formas en que se trabajaba y obtenía, el segundo nos dice los diversos usos en la arquitectura, la creación de herramientas, instrumentos musicales, recipientes, armas y hasta transporte”, explicó Marín.

Cabe destacar que en el tercer modulo se abordan explicaciones a los procesos de conservación y resguardo de la madera como un objeto arqueológico. “Se da un acercamiento a los procesos necesarios para explorar, embalar, transportar y resguardar la madera; también se podrá apreciar los métodos que los especialistas del Proyecto Templo Mayor usaron para estabilizar la madera”, detalló. El último modulo es un acercamiento con la forma en que los mexicas seleccionaban la madera para dos usos: usos para construcción de materiales y objetos y el uso mágico religioso, como en el caso del dios Tlaloc, que en algunas fuentes está asociado a la madera del pino.

El INAH informó que se encuentra en desarrollo un catálogo temático para la muestra, y un ciclo sabatino de conferencias alusivo, cuya cartelera será dada a conocer en las redes sociales del Museo del Templo Mayor.