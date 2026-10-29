La Maldita le canta a la misma vecindad

“Nada más bello, ni más lujoso, tan poderoso como un gran auto nuevo y junior lo admira y se imagina que su auto nuevo es un caballo blanco y él se siente un rey valiente, tan orgulloso que nada lo detiene. Un niño no puede el auto esquivar, solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad”, así ha retratado la desigualdad social La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio desde 1985.

Aunque han pasado más de cuatro décadas, Enrique “Pato” Montes, guitarrista y compositor de la agrupación ve con tristeza cómo las letras que escribió junto a Rolando “Roco Pachukote” Ortega y Aldo Acuña siguen siendo la realidad actual de México. “México se ha convertido en una de las potencias económicas en desarrollo más fuertes, pero por otro lado, también siguen existiendo todas estas polarizaciones que es el reflejo en de los grupos sociales”, comenta el músico.

“Por eso las canciones siguen tan vigentes, hablan acerca de estas clases sociales tan distanciadas, encontradas y que siguen subsistiendo desafortunadamente”, afirma.

La música, el reflejo

En cambio, dice Pato, ha visto un avance en la escena del rock, a diferencia de cuándo los músicos iniciaban su camino y sus canciones eran hasta censuradas. Pero no ha sido gratuito; se debe a la lucha conjunta de La Maldita Vecindad y otros exponentes del rock mexicano.

Ahora, los intérpretes de “Pachuco” y “Un gran circo” han abierto espacios y se pueden permitir tocar en lugares como el Zócalo o la Arena Ciudad de México en donde se presentarán con su espectáculo Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros, este viernes.

Si algo caracteriza los shows de esta banda son los mensajes permanentes en pro del medio ambiente y la defensa de las raíces nacionales, algo que Pato considera primordial sobre todo en fechas como esta en la que el Halloween se ha impuesto. “Nos debe dar orgullo porque tenemos un linaje, un sentido de pertenencia, una cultura que sustenta este pueblo que somos los mexicanos, una cultura ancestral desde toda la vida que nos da este sentido de pertenencia”, expresó.