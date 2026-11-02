La Maldita se presenta en Arena CDMX

Disfraces de catrines, pachucos esqueléticos y algunos de otros monstruos se veían entre el público que bailaba al ritmo del ska sin importar la edad, aunque en su mayoría jóvenes algunos de 60 y más también acompañaban. “Una noche especial recordando a nuestros ancestros que nos dejaron una enseñanza en algo espiritual, la certeza de que la vida nace y muere para seguir siendo vida, que todos los que amamos siempre están con nosotros y que allá del otro lado nos esperan, del amor venimos y al amor regresaremos”, dijo el vocalista.

Los éxitos continuaban uno tras otro, “Lo pasado pasado” y “Don Palabras” en la que incluso se vio una bengala metida de contrabando al concierto de La Maldita Vecindad. Como es costumbre la banda apoyó varias causas sociales a lo largo del show, como a la comunidad LGBTIQ+ a quienes dedicaron “Rafael”, o las mujeres y madres buscadoras con “Mujer”.

“Esta canción me la pidieron especialmente, va dedicada a todos los corazones que han tenido que ofrendar su vida para defender y seguir su forma de amar, en este mundo está más permitido el odio, la guerra y la muerte que en las formas distintas de amar, así es que esto va para toda la nación arcoíris de todos los colores del amor”, apuntó Rocko.

“Estamos en un tiempo muy especial, en el regreso, el retorno de lo sagrado femenino, la fuerza de la mujer de la amada eterna, poniendo en equilibrio este mundo desequilibrado, la mano izquierda a todos los hombres que contiene la ternura, el cuidado, la sensibilidad de todos nosotros, que nos libremos del patriarcado y podamos abrazar nuestra energía femenina, para todas las mujeres, para las madres buscadoras y para de energía femenina”, señaló.

También hubo estrenos como un cover de “Perfume de gardenias” y su más reciente canción “La cumbia del xoloizcuintle” para homenajear a los místicos perros que acompañan a las almas al Mictlán.

La Maldita Vecindad no solo celebró sus 40 años en activo, también recibieron un reconocimiento de triple platino por el disco El circo, que Pato dedicó a Sax, quien lamentablemente se les adelantó en el camino.