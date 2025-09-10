La Mano Peluda llega al teatro

“‘La Mano Peluda’ marcó generaciones y ahora lo estamos reviviendo en carne propia”, dice Alejandro Guerrero, fascinado de ser parte de esta puesta en escena en el teatro Ofelia.

La obra, basada en cinco casos icónicos del mítico programa de radio, combina teatro, sonido envolvente y monólogo para introducir al público “en un fenómeno real”. Aunque se declara escéptico, Guerrero admite que en escena han ocurrido sucesos difíciles de explicar. “Durante un ensayo, justo cuando leíamos el fragmento del ‘viaje satánico’, se fue la luz solo en nuestro cuarto. Todo el centro cultural seguía iluminado”. Y no fue la única: en plena función, el teatro se quedó a oscuras, “pero los audífonos seguían transmitiendo el programa. Nadie supo por qué”, recuerda.

“Por si acaso”, dice Alex, carga una protección “que mi mamá me dio hace años, de esas limpias con perejil, huevo y limón que se pasan de generación en generación”. Para Guerrero, la experiencia es única: “El público sale con dudas: ¿esto pasó de verdad? Eso es lo increíble, jugar con la realidad y el miedo. Pasan cosas sorprendentes hasta para nosotros”.

La Mano Peluda, el episodio maldito se presenta de viernes a domingo en el teatro Ofelia.