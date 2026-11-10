La Mansión VIP 2 arranca con sorpresas

La segunda temporada de La Mansión VIP arrancó con sorpresas, nuevos habitantes y hasta una presentación musical que tomó desprevenidos a los espectadores.

El reality creado por el influencer HotSpanish estrenó su nueva edición el domingo 8 de noviembre. Entre rostros conocidos de las redes sociales, y figuras del entretenimiento, los habitantes comenzaron a descubrir cómo será su convivencia durante las próximas semanas.

¿Quiénes son los participantes de La Mansión VIP 2?

La presentación de los habitantes comenzó con Itatí López, quien fue la primera en ingresar a la residencia. Después llegó el cantante Tony Aguirre, seguido del creador de contenido Rod Contreras, la influencer colombiana Cintia Cossio y el brasileño João Ferreira.

La lista continuó con la llegada de Karely Ruiz, Edwin Mendoza, Paolita Suárez, integrante de Las Perdidas, y Doña Alegría, nombre con el que se conoce a Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris.

Sin embargo, todavía faltaban varios nombres por descubrir. Durante la transmisión también fueron presentados Abel Robles, Cukis, Jorjais, Jlexispr y Odette Orlena, quienes se sumaron a la convivencia.

Sin embargo, uno de los momentos que llamó la atención fue la entrada de Bellakath, quien fue anunciada como la participante número 15. Con su llegada, todo apuntaba a que el elenco estaba completo, pero la producción todavía tenía un as bajo la manga.

Cuando parecía que las presentaciones habían terminado, Dani Flow apareció como el habitante número 16. Su ingreso no pasó inadvertido, pues posteriormente compartió escenario con “La Gatita” para interpretar “Reggaeton Champagne”.

¿Cómo quedaron los equipos?

Con los 16 habitantes dentro de la residencia, llegó el momento de conocer la organización de la competencia. La producción dividió a los participantes en dos grupos de ocho integrantes, identificados como Barullo y Roletix.

¿Dónde y cómo ver La Mansión VIP 2 en vivo y gratis?

Quienes quieran seguir los pasos de los influencers no necesitan contratar una plataforma de streaming para ver el reality. La Mansión VIP 2 se transmite gratis por YouTube, a través del canal oficial HotSpanish Vlogs.

El programa cuenta con una señal en directo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esto permite observar lo que sucede dentro de la casa, desde las conversaciones entre los habitantes hasta las discusiones, estrategias y momentos inesperados de la convivencia.

Para sintonizar la transmisión desde un celular, tableta o computadora, basta con ingresar a YouTube y buscar el canal @hotspanishvlogs. Una vez dentro, se debe seleccionar la emisión en vivo para acceder a las cámaras de la residencia.

Además, para mantener informada a la audiencia sobre las actividades y novedades del programa, el influencer habilitó un canal oficial de WhatsApp de La Mansión VIP, mediante el cual los seguidores pueden recibir actualizaciones sobre lo que ocurre en la competencia.