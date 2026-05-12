La Mansión Vip llegó a su final

Poco antes de cumplirse un mes desde el estreno de La Mansión VIP, los habitantes se enfrentaron por el millonario premio en la gran final del reality show.

A diferencia de otros formatos como La Casa de los Famosos México, el programa creado por el influencer HotSpanish solo duró cuatro semanas al aire, donde el destino de los concursantes está en manos del público.

La última eliminada de La Mansión VIP fue la polémica actriz Jessica Sodi, quien se despidió de la competencia un día antes de la final.

¿Quién fue el ganador?

HotSpanish ingresó a La Mansión VIP para nombrar, uno a uno, a los expulsados de la noche hasta nombrar al ganador de la primera temporada del reality show.

Una a una se dieron las eliminaciones en La Mansión VIP hasta que llegó al Top 5, donde se detuvo para informar que los participantes dentro de este listado se llevaron un regalo de una joyería ubicada en Jalisco. Entre las recompensas había anillos, dijes y cadenas con diamantes. Posteriormente, nombró quién se quedó con el quinto lugar y fue Eli Esparza. Ella se mostró sorprendida por llegar hasta allá.

El cuarto lugar fue para Alfredo Adame, quien se fue agradecido por ser incluido en un proyecto con creadores de contenido para jóvenes. Katy Cardona se quedó con el tercer lugar de la competencia y se fue entre aplausos de sus compañeros, quienes reingresaron para conocer al top 3: “Me siento muy emocionada e impresionada, vengo de otro país y nunca pensé llegar hasta acá”.

Tras una espera y múltiples pausas, Roberto González, nombre real de HotSpanish, informó que la ganadora de La Mansión VIP fue Sol León.