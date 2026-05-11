La María Magdalena que sacudirá la fe

De María Magdalena, el personaje bíblico, se ha dicho que fue una prostituta que atendió a Jesucristo, pero que también fue discípula de él e incluso presenció la crucifixión. Pero, ¿cómo se verá en La resurrección, la nueva película de Mel Gibson, cuyo rodaje principal acaba de terminar?

La actriz cubana Mariela Garriga, quien fue elegida para el papel, adelanta que esta María Magdalena pondrá a todos a pensar, dependiendo su ideología, y admite que ella misma requirió de cinco lecturas de guion para entender al personaje.

“Es una película que va a sorprender porque dependiendo desde el punto en que se vea, se interpretará de manera diferente, y es algo necesario para la humanidad”, dice.

Un rostro nuevo

La actriz de origen cubano es conocida internacionalmente por formar parte de las últimas entregas de Misión imposible, con Tom Cruise, así como la serie Cuando nadie nos ve.

Asimismo fue una de las presentadoras de la edición 13 de los Premios Platino, que reconocen a lo mejor del cine y series de Iberoamérica.

Fueron seis meses de trabajo con Gibson en Cinecittá Stuidos de Roma, donde hace más de dos décadas se rodó La pasión de Cristo, que se convirtió en un fenómeno fílmico.

Para el papel, que obtuvo sin un casting tradicional de por medio, sino luego de una plática en la que habló con el también actor de historia y Latinoamérica, Mariela visitó la supuesta cueva francesa donde María Magdalena permaneció retirada tras la aparición de Jesús, tres días después de su fallecimiento.

“Leí mucho, siete libros, fui al lugar donde se dice que ella terminó los 30 años de su vida, que fue en Francia, y me fui ahí a su cueva, de donde bajaba de vez en cuando a la iglesia de San Maximi”, dijo.

“Me fui a entender el punto de vista humano y encontrar algo para poder ver todos los puntos de vista y crear así a mi propia María Magdalena. No soy practicante (católica), pero sí creo”, expresa.

En el elenco se encuentran, entre otros, Jaakko Ohtonen como Jesucristo, Kasia Smutniak en el papel de María, Pier Luigi Pasino como el apóstol Pedro y Ricardo Scamarcio en el rol de Poncio Pilatos.