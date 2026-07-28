La más rentable de la historia

El pasado 15 de mayo, la industria cinematográfica presenció el estreno de una película fuera de lo común. Dos meses después de su llegada a las salas de cine, se mantiene en exhibición comercial en la Ciudad de México y diversos mercados internacionales. Dirigida por Curry Barker, Obsession (Obsesión) logró convertirse en un fenómeno viral por la manera en que aborda las dinámicas de pareja y el control emocional a través de elementos sobrenaturales.

De acuerdo con datos registrados en el portal especializado en métricas cinematográficas Box Office Mojo, la cinta contó con un presupuesto estimado de 750 mil dólares y acumula una recaudación global superior a los 400 millones de dólares, lo que la posiciona técnicamente como la película con presupuesto inferior a un millón de dólares más taquillera de la historia.

¿De qué trata?

La historia sigue a Bear (interpretado por Michael Johnston), un joven que recurre a un objeto sobrenatural conocido como el Sauce de los Deseos (One Wish Willow) para obligar a su amiga Nikki (Inde Navarrette) a enamorarse de él.

La trama funciona como un thriller psicológico que expone el peligro de manipular la voluntad ajena, pues el deseo se transforma en una pesadilla cuando la joven pierde su autonomía y desarrolla una fijación violenta y posesiva.

Fusión de ideas

Aunque la producción se mantiene en la cartelera de salas de exhibición de la capital mexicana, también se encuentra disponible para su consumo digital bajo la modalidad de renta o compra en línea.

De acuerdo con la información reflejada en la plataforma de catálogo cinematográfico Just Watch, la cinta se encuentra disponible para renta y compra digital en Amazon Prime Video, Youtube Movies y Google Play Películas.

Curiosidades

n Inspiración inicial: De acuerdo con declaraciones del director Curry Barker difundidas en la plataforma IMDb, la premisa principal tomó como referencia el especial de televisión “Treehouse of Horror II” de la serie animada Los Simpson, reinterpretando el clásico mito de la pata de mono.

n Detalles de producción local: El poema de Hansel y Gretel recitado durante la secuencia de la fiesta fue escrito por el padre del cineasta, mientras que el establecimiento mostrado en la escena del bar se denomina Barker’s Pub como un guiño al apellido del realizador.

n Interpretación sin coreografía formal: Según la ficha técnica de la distribuidora Focus Features, los movimientos corporales inquietantes del personaje de Nikki fueron construidos en el foro de grabación mediante colaboración directa entre la actriz Inde Navarrette y la dirección.