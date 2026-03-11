La maternidad no es para Kate

La actriz mexicana Kate del Castillo volvió a dar de qué hablar luego de que, durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, reaccionara con humor a los comentarios sobre la posibilidad de casarse o tener hijos.

Fiel a su estilo directo, la protagonista de La Reina del Sur dejó claro que la maternidad nunca ha estado dentro de sus planes de vida. Uno de los temas que sigue generando conversación es el deseo de su padre, Eric del Castillo, de verla formar una familia. Ella lo toma con humor. “¡Imagina! ¡No! Y también quiere que tenga hijos, imagínate. Pues ya está muy cabrón”, respondió entre risas.

Cuando se le sugirió la posibilidad de adoptar, la intérprete de 53 años fue clara al reiterar que la maternidad no forma parte de sus planes de vida. “Ay, no… perdón, no es que sea malo, pero no, no, no. Nunca he querido ser madre, chicos, nunca”, expresó con franqueza.

Con estas declaraciones, Kate del Castillo deja claro que, aunque valora los deseos de su familia, sus prioridades siguen siendo su bienestar personal y su carrera profesional.