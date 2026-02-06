La melatonina y sus consecuencias

Los suplementos de melatonina se han vuelto muy populares en los últimos años, hasta el punto de que algunos expertos la denominan la “nueva vitamina D” Las dos sustancias poseen varias características similares. Ambas son hormonas que responden a la luz y la oscuridad, con funciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias.

La melatonina, sin embargo, es más conocida por su impacto en el ritmo sueño-vigilia.

¿Qué es la melatonina?

La melatonina es una hormona producida naturalmente por el organismo. Es sintetizada principalmente en la oscuridad por la glándula pineal, situada entre los dos hemisferios cerebrales. Esta pequeña glándula endocrina del cerebro desempeña un papel clave en los ritmos biológicos circadianos, como el sueño y la vigilia.

Entre otros usos, la melatonina puede tomarse como suplemento, incluso sin prescripción médica, sobre todo en casos de insomnio, como la dificultad para conciliar el sueño y los problemas de desfase horario jet lag.

¿Cómo impacta en el sueño?

La melatonina es un conductor de los ciclos de sueño-vigilia. Esta hormona actúa comunicándose con la retina del ojo y el núcleo supraquiasmático, una pequeña región del cerebro situada en el hipotálamo que actúa como reloj biológico. A través de señales nerviosas, el núcleo supraquiasmático regula la secreción de melatonina por la glándula pineal, aumentando su producción por la noche y reduciéndola durante el día.

Beneficios de tomar melatonina

No es un secreto que el beneficio más conocido de la melatonina es su capacidad para facilitar la conciliación del sueño, modulando las señales que lo favorecen y, al mismo tiempo, inhibiendo las que mantienen el estado de vigilia. Pero eso no es todo, numerosas investigaciones han encontrado que la melatonina pose un gran potencial como antioxidante, agente inmunoactivo y regulador de la actividad mitocondrial.

Posibles riesgos

El uso cada vez más extendido de suplementos de melatonina ha atraído la atención de la comunidad científica, especialmente en lo que respecta a los efectos a largo plazo. Un reciente estudio presentado en las Sesiones Científicas 2025 de la Asociación Estadounidense del Corazón ha planteado nuevos interrogantes sobre qué tan seguro es tomar melatonina a diario.

Según los datos, el uso prolongado de melatonina, a menudo elegida para favorecer el sueño o tratar el insomnio, se asocia a un mayor riesgo de diagnóstico y hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca, así como mortalidad por cualquier causa entre los pacientes con insomnio crónico.

Para disipar tus dudas, debes saber que el estudio se basa en un examen de los historiales médicos de más de 130 mil adultos, en su mayoría mujeres, que habían utilizado melatonina durante al menos un año. Los autores del estudio subrayan que estos resultados son preliminares y aún no concluyentes, pero son lo bastante significativos como para justificar una investigación más profunda.

En otras palabras, expertos y estudios confirma que la melatonina es un suplemento útil para quedarse dormido más rápido y tratar algunos trastornos del sueño; sin embargo, su uso prolongado y aislado puede no estar exento de riesgos. Por ello, en lugar de tomar melatonina todas las noches, siempre es mejor consultar antes a un médico o profesional de la salud certificado.