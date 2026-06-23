La metáfora sobre la vida en Sugar

Danny Moon detona la segunda temporada de Sugar al contratar al detective John Sugar con el fin de que encuentre a su único hermano que está desaparecido. Mientras se abre camino como boxeador profesional en Los Ángeles, poco a poco también encuentra respuestas sobre la desaparición de la única persona que le queda de su familia.

En el camino descubre algo que va más allá de un caso criminal: que el éxito, la supervivencia y los sueños suelen exigir un precio mucho más alto de lo que parece a quien intenta tocarlos.

La historia del joven púgil se convierte en uno de los ejes de la segunda temporada de la serie de Apple TV, protagonizada por Colin Farrell, que regresa con un nuevo misterio de investigación, pero también con una reflexión sobre el costo que muchas personas tienen que pagar para alcanzar el llamado sueño americano.

Para Raymond Lee, actor estadounidense de ascendencia surcoreana, quien interpreta a Ji Moon, el hermano desaparecido de Danny, la producción encuentra en el boxeo una poderosa metáfora de la idea del triunfo que predomina en Estados Unidos.

“Existe una idea muy arraigada en la sociedad estadounidense de que mientras más sufrimiento soportes para alcanzar una meta, más admirable resulta tu historia. El boxeo representa perfectamente esa mentalidad porque siempre hay un ganador y un perdedor; es una realidad muy clara dentro de un mundo que suele ser ambiguo. Por eso fue tan interesante explorar qué significa ganar para estos hermanos y cómo entienden el éxito”, compartió.

Aunque Sugar sigue siendo una historia de detectives, la búsqueda del hermano de Danny termina retratando una realidad reconocible para muchas familias migrantes que llegan con poco, intentan abrirse camino y descubren que sobrevivir puede convertirse en una ambiciosa lucha diaria.

Migración y valentía

Jin Ha, quien interpreta a Danny Moon, considera que la serie utiliza ese contexto para observar a Estados Unidos desde la perspectiva de quienes llegan.

“‘Sugar’ observa nuestra sociedad desde la mirada de un extranjero. Eso permite que el público también se vea desde otra perspectiva y se pregunte hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir sus sueños. Los hermanos Moon representan una historia muy concreta: inmigrantes que llegan con muy poco, pierden rápidamente a sus figuras paternas y deben sobrevivir por sí solos”, señaló.

La idea conecta con el propio John Sugar, el detective interpretado por Colin Farrell. En la primera temporada se reveló que el investigador era en realidad un extraterrestre infiltrado en la Tierra, una condición que la serie utiliza como metáfora del desarraigo y de la búsqueda de pertenencia.

Más allá del misterio central, la temporada también explora la relación entre dos hermanos que intentan protegerse mutuamente, incluso cuando eso significa ocultar partes importantes de sí mismos. Para Lee, uno de los rasgos más humanos de su personaje es esa necesidad de aparentar fortaleza. “Los hermanos suelen tener la relación más cercana de todas. En nuestro caso crecieron solos en Estados Unidos. Son lo único que tienen”, finaliza.

La segunda temporada de Sugar está disponible por Apple TV con un capítulo semanal cada viernes.