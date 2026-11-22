El primer día que Mabel Cadena volvió a ver el vestuario de Namora, la guerrera submarina, listo para integrarse al rodaje de Avengers: Doomsday, sintió dos cosas: la sensación de estar en una obra de teatro y, al mismo tiempo, en una divertida fiesta de disfraces. “Rodamos dos meses en Londres y fue una experiencia alucinante, fue lo más parecido al teatro, porque volver a ver mi vestuario colgado fue como recordar la sensación de ponerte un traje que solamente te has puesto tú en la vida, siendo una ficción, y eso solamente me lo ha dado el teatro”, dice la actriz.

“Era estar con Vanessa Kirby, con Sebastian Stan, Robert Downey Jr., éramos un montón y entonces aunque estuvieras un minuto y 40 segundos (en la película), era maravilloso. Yo decía ‘estoy en la fiesta de disfraces mejor pagada del universo (con) treintones, cuarentones, jugando a ser superhéroes, qué lindo’”, declaró.

Estreno

De esa manera, Mabel habla de su experiencia en Avengers: Doomsday, cinta que llegará a cines mexicanos el 16 de diciembre y en la que retoma al personaje marino de Namora, familiar de Namor (Tenoch Huerta), rey de los submarinos.

Namora, personaje que nació en el cómic a finales de los 40, es una poderosa guerrera del reino submarino de Talokan, gobernado por Namor, de quien es su mano derecha y consejera. No quiere tener relación alguna con gente del exterior, por lo que en Black Panther: Wakanda forever, donde hizo su aparición, tiene una discusión con Namor cuando hacia el final del filme, éste hace una alianza que supuestamente le traerá beneficios en el futuro.

En los primeros tráilers de Avengers: Doomsday, Namora sale fugazmente, mostrándola avanzar con algo que parece ser un ejército, mientras Namor luce pensativo. De acuerdo con la sinopsis oficial de los estudios, el largometraje sigue a héroes de tres universos distintos mientras se enfrentan a una colisión mortal y a una amenaza existencial como ninguna otra.

Carlota y cine independiente

Al cuestionarla sobre si considera que los productores mexicanos no la buscan porque sus honorarios son elevados, Mabel sonríe pues, cuenta, ha estado haciendo algo de cine independiente que la llena. Recién, en Sitges, el festival de cine de género más importante del mundo presentó la cinta de terror La mujer que soñaba bajo el agua, donde interpreta a una madre de familia que desconoce a su esposo e hijos tras una tragedia. “Cada proyecto tiene sus cosas a evaluar”, expresa.

Mabel pasó varios meses en España rodando la serie Carlota, al lado de Belinda, en la que le tocó encarnar a Josefa de Varela, quien fue descendiente de Nezahualcóyotl y que llegó a ser figura importante en la corte de Maximiliano de Habsburgo y asesora de la emperatriz. “Una de las cosas que más emociona es que el arco del personaje habla de cómo la ven, de cómo la gente cree que es y que supone que por eso debe saber náhuatl y otras cosas. Entonces (esas creencias) las usó a su favor para fabricar estrategias, para moverse dentro de la política de la época”, explica.

El eje de la serie que se estrenaría en 2027, agrega, sigue a dos mujeres que le quitan el racismo al clasismo y que son empoderadas.