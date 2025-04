La Miringua revive leyendas

En el lago de Pátzcuaro y su zona lacustre, hay muchas personas que afirman haber visto u oído a la Miringua, un ente nocturno que, con la apariencia de mujer, atrae con engaños a los hombres para ahogarlos debido a sus pecados.

“Hay muchas leyendas en México que no conocemos o se saben poco, y esta es una de ellas”, dice el realizador Édgar Nito, quien tuvo su primer acercamiento con la historia mientras escribía otro guión en una de las islas del lago. “Ahí nos enseñaron un libro con varios relatos de la gente, y se me ocurrió leerlo de noche; eran las tres de la mañana y, de pronto, se fue la luz en todo el lugar. Pues te sugestionas, piensas que hay algo por ahí, y fue razón suficiente para investigar más”, recuerda.

De esa manera nació Un cuento de pescadores, largometraje filmado en el mismo Pátzcuaro que llega a salas nacionales este 30 de abril, y en el cual la Miringua toma forma.

Llega con un elenco integrado, entre otros, por Jorge A. Jiménez (Pancho Villa: el Centauro del Norte), quien cuenta que una noche “algo” le jaló el pie mientras estaba solo en la cabaña donde dormía. “Al día siguiente le pregunté al señor de las cabañas que si de casualidad sabían de eso tan raro, y me dijo que sí, que por las noches camina una mujer y en los columpios se aparece un niño”, cuenta Jorge A. Jiménez, al que aún se le enchina la piel al recordarlo.

Visualmente, la Miringua fue elaborada de acuerdo con los relatos populares, que la colocan como una mujer con un vestido blanco —a veces con rosas— y que vive bajo el agua, para temor de los lugareños. “Pero yo no quería que fuera una sirena, sino una mezcla particular. Habrá quien diga que así no es, pero cada quien tendrá su propia imagen de ella”, comenta Nito.

Tradición mexicana

Un cuento de pescadores se enfrasca en las pocas producciones nacionales que aprovechan las leyendas mexicanas para hacer un filme. Durante el presente siglo, dentro de un universo de más de 2 mil largometrajes producidos, menos de una decena se han realizado basados en esos relatos.

Kilómetro 31, inspirado en el mito de la Llorona, es el más visto, superando los 3 millones de asistentes. Ánima Estudios es la empresa que ha puesto énfasis, por medio de la animación, en estas historias, escudriñando en algunas en este género como Las momias de Guanajuato y El Charro Negro.

A fines del año pasado, el cineasta Rigoberto Castañeda volvió a la pantalla grande con la cinta Turno nocturno, una historia inspirada en la leyenda de la Planchada, la enfermera que vigila que los pacientes sean bien atendidos.

La película permaneció dos meses en cartelera y, desde su ingreso a la plataforma MAX, hace poco más de un mes, no ha abandonado el top de las más vistas.