La MS celebra el orgullo mexicano

Con el corazón destrozado por la pérdida de un familiar de uno de sus integrantes, pero con toda la intención de entregarse en cuerpo y alma a los más de 25 mil asistentes que llegaron a conmemorar el aniversario número 216 del inicio de la lucha por la independencia de México, la banda MS fue el plato fuerte de esta celebración acontecida en la capital del estado de Chiapas.

Desde muy temprano, Cuarto Poder documentó la llegada miles de personas al centro de la ciudad.

Calentando motores

Desde temprano comenzaron las presentaciones de artistas locales, entre ellos Diego Herrera y Armando Navárrez, quienes pusieron el ambiente y dejaron la mesa puesta para el plato estelar.

De acuerdo con los conductores del programa, cerca de las 8 de la noche ya se contabilizaban más de 15 mil personas por lo que se esperaba que con el transcurso de las horas se alcanzarán los 25 mil asistentes que se tenían contemplados.

Tras el grito del gobernador del estado, la banda originaria de Mazatlan, Sinaloa, saltó al escenario y comenzó el concierto con el tema “A lo mejor”, incluido en su álbum No me pidas perdón, lanzado en el año 2014.

A todo pulmón

La agrupación presentó un variado repertorio que incluyó varios de sus grandes éxitos, los cuales fueron coreados por lo chiapanecos, entre estos “Me vas a extrañar”, “Tu postura”, “Tengo que colgar”, “No me pidas perdón”, “Cahuates pistaches”, “El sinaloense”, “Piénsalo”, “Qué maldición” y “Se me olvidó otra vez”. Asimismo se dieron el tiempo de presentar algunas canciones de su nuevo disco, 10 de 10.