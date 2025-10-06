La MS y Bacilos unen géneros y voces

La Banda MS se prepara para su primer concierto transmitido en streaming a nivel mundial, en el que con su música representarán a México y al regional mexicano. “Representar a un país y un género, pues no es algo que debe tomarse a la ligera, Tratamos de hacerlo siempre de la mejor manera, lo más presentable posible y que pueda realmente dignificar, que pueda hacer que la gente se sienta orgulloso de escuchar música mexicana en esa plataforma, y a nivel internacional”, dicen los miembros de la agrupación.

Tras el éxito conseguido con el No me quiero ir de aquí, una noche más de Bad Bunny en Amazon Prime Video, la plataforma ha decidido continuar con este tipo de shows y ahora con talento nacional en La música nos conecta.

El evento será el próximo 6 de octubre del 2025 a través tanto de su aplicación propia, así como de Twitch e incluso en las Alexas, en donde la Banda MS será uno de los invitados de lujo con una versión de “Caraluna”, el clásico de Bacilos con el que ambas agrupaciones buscan cautivar al público.

El line up del concierto se completa con la argentina Emilia haciendo su versión en español de “Genie in a Bottle” de Christina Aguilera, aunque las tres agrupaciones también interpretarán varios de sus clásicos.

Banda MS cumplió uno de sus sueños

Bacilos es una de las bandas pop latinas de mayor trascendencia en este milenio, pues, pese a que temas como “Caraluna” fue estrenada en 2002, su vigencia ha logrado mantenerla como una de las infaltables de cualquier fiesta de jóvenes que la cantan con pasión, algo que también le sucedió a la Banda MS. “Bien contentos de pertenecer a este gran evento de Amazon Music, donde vamos a estar participando con Bacilos, una canción de Bacilos al estilo de Banda MS, nos sorprendimos mucho porque es una canción que principalmente crecimos con esa música y ahora estar grabando con ellos es algo que me llena mucho de emoción”, dicen.

Aunque por agendas Bacilos y la Banda MS no pudieron compartir estudio, sí se encontrarán en la tarima este lunes en La Música nos conecta de Amazon que iniciará su transmisión simultánea en punto de las 9 de la noche, hora central de México, además, este es el primero de varios eventos similares que la compañía tiene entre manos.