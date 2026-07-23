La muerte de Artemio Cruz

La trama se desenvuelve mientras Artemio Cruz, un anciano y poderoso industrial, político y terrateniente, agoniza en su cama debido a una grave enfermedad. Postrado e incapaz de valerse por sí mismo, su mente viaja en el tiempo. A través de flashbacks, Cruz rememora doce momentos clave que definieron su vida, enfocándose especialmente en su juventud durante la Revolución mexicana.

La narración revela cómo aquel joven humilde e idealista usó la astucia, el oportunismo y la traición para escalar socialmente tras la guerra. El protagonista se transformó gradualmente en un magnate despiadado y corrupto. Mientras su cuerpo se apaga, lo rodean su esposa Catalina y su hija Teresa, mujeres que lo desprecian y a quienes él también detesta, interesadas únicamente en encontrar su testamento

¿De qué trata?

Es una de las novelas más importantes de la literatura mexicana y latinoamericana. La historia se desarrolla durante las últimas horas de vida de Artemio Cruz, un hombre anciano que se encuentra agonizando en su cama mientras su familia y los médicos esperan el desenlace. Incapaz de escapar de la muerte, Artemio revive en su mente los acontecimientos más importantes de su existencia.

A través de estos recuerdos, el lector conoce su infancia humilde, su participación en la Revolución mexicana y el camino que recorrió para convertirse en un hombre rico, influyente y poderoso. Sin embargo, ese éxito estuvo marcado por la ambición, el egoísmo, las traiciones y las decisiones que lo alejaron de los ideales de justicia y libertad que alguna vez defendió.

A medida que la novela avanza, se muestra cómo Artemio aprovechó las oportunidades que surgieron después de la Revolución para enriquecerse mediante negocios, alianzas políticas y actos de corrupción. Aunque alcanzó una posición privilegiada y obtuvo poder económico y político, también perdió a personas importantes en su vida y destruyó muchas de sus relaciones personales.

Su matrimonio, sus relaciones amorosas y el vínculo con su familia estuvieron marcados por el interés, el orgullo y la incapacidad de expresar sentimientos sinceros. Al enfrentarse a la muerte, comprende que gran parte de su vida estuvo guiada por el deseo de dominar a los demás y acumular riquezas, en lugar de actuar de acuerdo con los valores que alguna vez tuvo.

La novela no solo narra la historia de un hombre, sino que también representa la historia de México durante el siglo XX. Carlos Fuentes utiliza la vida de Artemio Cruz como una metáfora del país, mostrando cómo muchos de los ideales de la Revolución mexicana fueron reemplazados por la corrupción, la búsqueda del poder y los intereses personales. De esta manera, la obra ofrece una profunda crítica a la clase política y económica que surgió después del conflicto revolucionario, cuestionando la forma en que el poder puede transformar a las personas y hacerlas renunciar a sus principios.

Otro aspecto importante de la novela es su estructura narrativa. La historia no sigue un orden cronológico, sino que alterna constantemente entre el presente, donde Artemio agoniza, y distintos momentos de su pasado. Además, Carlos Fuentes emplea diferentes voces narrativas, utilizando la primera, la segunda y la tercera persona para mostrar los pensamientos, recuerdos y emociones del protagonista desde distintas perspectivas. Este recurso permite al lector comprender la complejidad psicológica de Artemio Cruz y experimentar la confusión, el arrepentimiento y la reflexión que acompañan sus últimos momentos de vida.

En conjunto, La muerte de Artemio Cruz es una obra que reflexiona sobre la muerte, el paso del tiempo, la memoria, la identidad, el poder, la corrupción y las consecuencias de las decisiones humanas. A través de la vida de su protagonista, Carlos Fuentes invita al lector a pensar en el valor de los ideales, el precio del éxito obtenido a cualquier costo y la importancia de vivir de acuerdo con los propios principios antes de que sea demasiado tarde.