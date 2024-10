Más allá del rechazo y el temor que la sola idea le pudiera generar a algunos, Carlos Rivera ve a la muerte como un instante de paz, de reconexión. “Yo sí soy de los que creen que cuando llega ese momento (de la muerte), alguien viene por ti”, confiesa en entrevista.

Convencido, el cantante asegura no tener miedo de que ese día llegue, pues lo ve como algo natural en el proceso de la culminación de la vida. También, abraza todas las particularidades que México le da a este concepto.

“Sin embargo, creo que todos le hemos tenido miedo a la muerte en algún momento, pero nosotros en México hemos crecido con una manera de ver a la muerte muy distinta a la del mundo entero. Siempre con colores, con belleza, con olores y sabores”, señaló.

Esa concepción de la muerte y su cercanía con las tradiciones mexicanas, como el pan de muerto, la ofrenda, los colores de papel picado o de los tapetes de aserrín, son los que lo inspiraron para hacer su tema “Calavera”, ya disponible en plataformas digitales.

“Retrato ese miedo que se puede sentir por la muerte, pero en la parte final de la canción te das cuenta de que tal vez lo que te va a traer es paz. Al principio uno quiere resistirse, pero después es aceptar y encontrar esa calma”, detalla.

Para el cantante, ese momento puede ser como un “estira y afloja”, como un “forcejeo”, con la idea de morir, tal como sucede con el duelo, en la pérdida de un ser querido.

“Yo he vivido la muerte de familiares muy cercanos, de mi papá hace dos años, y esta canción representa también esa parte de no aceptar la muerte, pero al final verla como ese lugar de paz, como algo que nos conecta aún con los que ya no están”, señala.

Escribiendo calaveritas

En “Calavera”, Rivera celebra estas formas de conectar con sus seres queridos. Primero, a nivel de la letra, la cual la pensó como una típica calaverita literaria, pero también a nivel de los sonidos. “Yo digo que es una calaverita ‘en serio’. Aquí no tiene nada de sátira, no tiene nada de burla, que es lo que busca hacer una calaverita; aquí es la muerte que viene por ti que, aunque uno se resista, al final nos convencerá y nos llevará”, indica”.

“Con los sonidos tuve toda la libertad para jugar, con las sonajas, con los tambores, quería hacer algo mexicano y esa oportunidad que no tuve con otros temas comerciales, pude ponerme a inventar y jugar”, destaca.

Festejo tradicional

Pero además de celebrar con esta canción, ya se prepara también para hacerlo, como cada año en estas fechas, en su natal Huamantla, Tlaxcala.

“Este año hacemos la tercera edición de un festival que inicié junto con otros artesanos de Huamantla que hacen el alfombrismo, y este año además lo hemos crecido mucho más hacia la parte teatral, escénica, callejera, incluso titiritera”, comparte.

Carlos, cuya voz es recordada por haber interpretado al español “Recuérdame” en 2017, tema principal de la película animada Coco, que retrata la tradición del Día de Muertos, tampoco se olvida de conectar con sus propios ancestros a través de la tradicional ofrenda, la cual le enseñó a colocar su abuela desde que era muy niño.

“Es indispensable. De hecho, la hago como en la casa de mi abuela, la hago aunque ella ya no vive, es una casa que está sola, pero se hace allí para toda la familia de ella. También en Ciudad de México se hace siempre la ofrenda. Eso es porque queremos que en todos los sitios nuestros seres queridos se sientan recordados”, considera.