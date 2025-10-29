La música es mi canal de salvación

Razo Galicia es un cantante oriundo de Tapachula, Chiapas, quien ha encontrado en la música una oportunidad para mejorar su salud mental. Actualmente, el también cineasta se encuentra promocionando su nuevo sencillo, titulado “Dame tu amor”, un tema en el que habla del romance desde sus propias vivencias.

En exclusiva para Cuarto Poder, habló de sus proyectos, de su música y de algunos aspectos de su vida profesional. Asimismo, indicó que sus canciones ya se encuentran en las distintas plataformas de música que existen en el mercado.

Cuéntame cómo nació esa dualidad entre ser cineasta y músico

Desde siempre me han gustado el cine y la música. Estudié cine, pero no había tenido la oportunidad de crear o de tener ese acercamiento con la música hasta el año pasado que enfrenté problemas de salud mental con una depresión y ansiedad severa. Después de pasar por esos cuartos y con ayuda de la terapia y el tratamiento psiquiátrico, entendí que había dejado de luchar por mis sueños. Me di cuenta de que esa renuncia me mantenía frustrado y aprendí que es mejor intentarlo y luchar por lo que uno ama que quedarse con la duda de lo que pudo lograr.

¿Cómo te ha ayudado la música con tu salud mental?

Creo que la música ha sido mi canal de salvación. A veces una canción puede levantarte el alma cuando nada más puede hacerlo, y como artista, me ha permitido expresar lo que en su momento no pude decir. Más que un escape, ha sido un camino de sanación y reencuentro conmigo mismo.

Como muchos artistas, iniciaste con covers. Cuéntame cómo diste el paso para comenzar a interpretar tus canciones

Fue un proceso de reencuentro conmigo mismo, de preguntarme quién soy, quién es Razo y qué quiero transmitir con mi música. Sentí la necesidad de crear, de contar mis propias historias y emociones. Pasar de hacer covers a componer fue darme permiso de ser auténtico, de convertir mis vivencias en canciones que realmente me representen.

¿Qué buscas transmitir?

Busco transmitir emociones reales. Que quien escuche mis canciones sienta que no está solo, que hay luz incluso en los momentos más oscuros. Me considero una persona de fe y creo que somos mucho más que un cuerpo o algo material; somos energía, y esa energía se refleja en lo que creamos y compartimos. Por eso creo que cuando uno es auténtico y actúa desde el corazón, tarde o temprano el éxito llega. Mi música nace de esa convicción: de ser genuino, vulnerable y conectar desde el alma.

¿Cuáles son tus metas en la música?

Seguir creciendo como artista y conectar con más personas. Me gustaría que mi música cruce fronteras, pero sobre todo que deje huella en quienes la escuchan. Que alguien encuentre consuelo, fuerza o inspiración en una de mis canciones ya es una meta cumplida.

Háblame de tu más reciente sencillo

“Dame tu amor” nació de la necesidad de contar cómo viví mis primeras experiencias de enamorar y conquistar a alguien. En este caso, a una chica que era diez años mayor que yo. La canción habla de seducción y amor, pero no solo desde lo carnal: también celebra una conexión profunda en mente, cuerpo y alma. Todo esto está envuelto en un sonido de electropop muy movido y pegajoso, que invita a bailar y a sentir la energía del deseo, la atracción y la conexión auténtica entre dos personas.

¿En dónde el público puede encontrar tu música?

Mi música ya está en todas las plataformas digitales: Spotify, Amazon Music, Itunes, Apple Music y muchas más. Me pueden encontrar como Razo Galicia. También los invito a seguirme en Instagram como @razo_galicia, y en Tiktok como Razo Galicia Oficial, donde comparto música, contenido sobre creatividad y energía. ¡Gracias por el espacio y los espero ahí para que vibremos juntos con la música!.