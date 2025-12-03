La música latina tiene flow en EU

La música latina registró 490.3 millones de dólares en ingresos en este 2025 que está por concluir, anunció la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) en su informe sobre la música latina.

Según el análisis, esa cifra representa un crecimiento del 6 % con respecto al mismo periodo del año pasado, superando el crecimiento del mercado general de Estados Unidos.

A principios de este año, la RIAA comenzó a reportar cifras sobre una base mayorista, lo que dificulta comparar el rendimiento interanual en métricas distintas a los ingresos mayoristas totales (los informes de años anteriores usaban el valor minorista como métrica de ingresos).

Aun así, el informe señala que, una vez más, el streaming dominó sobre todos los demás formatos, representando el 98 % del crecimiento, con la música latina generando 271.1 millones de dólares en suscripciones.

Además, los ingresos de la música latina han aumentado por decimosegundo año consecutivo y representa el 8.8 % de los ingresos totales de música grabada en Estados Unidos.

Rebasa fronteras

“La música latina sigue haciéndose popular en Estados Unidos y genera un valor aumentado gracias a los increíbles artistas cuya música conecta a través del idioma y las barreras geográficas con el respaldo de asociaciones con discográficas creativas”, aseguró Matt Bass, vicepresidente de Investigación de la RIAA, en un comunicado.

El crecimiento de la música latina en los últimos años también ha sido impulsado por el éxito de Karol G, Peso Pluma, Tito Double P y Rauw Alejandro, todos ellos entre los principales finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina este año.