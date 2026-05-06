La música vive una evolución acelerada

El cese de transmisiones del canal de música MTV en televisión ocurrido en enero de este 2026 corresponde a un ciclo natural que se replicará cada vez más debido a la evolución tan acelerada que hay en la manera en que la gente consume contenidos, considera la cantante colombiana Daniella de Luca, de 33 años.

La originaria de Bogotá, que comenzó su carrera en 2014, fue la presentadora de uno de los programas más recordados de la compañía, Catfish, en el que algunas personas conocían a su pareja por internet y la producción se encargaba de revisar que realmente fuera la que aparecía en las fotografías de su perfil.

Toda una generación

“MTV marcó varias generaciones desde que comenzó, como a finales de los 80, pero como todas las cosas tiene un ciclo que se ha acelerado debido a la tecnología, a la forma en que la gente consume los videos, la música, era algo que iba a pasar, pero eso no significa que no deje un legado”, explica.

La joven que hace unos meses colaboró musicalmente con los mexicanos Vitálico y Esteban Gómez González en el sencillo “Mi lugar feliz”, cree que esto es una oportunidad para que la que fue su casa se reinvente.

Era el momento justo para que el corte ocurriera, considera Daniella, porque el contenido que ofrecían en sus últimos tiempos ya no era de la calidad que habían entregado. “No siento que sea algo negativo, sino más bien inspirador, esto fue el fin de una era, pero igual es un nuevo comienzo, falta esperar a ver, es inquietante. Qué lindo fue haber estado en la mejor etapa de lo que fue MTV”.