La novela de un jardín surrealista

La única manera que Martín Solares encontró para contar la vida excepcional —por singular—, de Edward James, el artista, mecenas, poeta, coleccionista de arte y creador del único jardín surrealista al aire libre del mundo, instalado en Xilitla, San Luis Potosí, fue hacerlo como se cuentan Las mil y una noches, que es contar una historia fascinante cada día. Y así lo hizo el también autor de Los minutos negros, pero él se impuso contar cinco grandes hitos de la vida del autor de Las Pozas en una noche.

“Me esmeré en que cada uno de los capítulos contara una historia muy redonda y al mismo tiempo estuviera trenzado en una red novelesca que le permitía al lector seguir avanzando. Entonces, hay una dirección y también hay una intención detrás de cada contenido, tal como ocurre cuando visitamos el jardín de Las Pozas, en el que cada escultura es muy distinta”, dice Solares, quien lo logró en la novela Una noche en la selva, publicada por Random House.

Vida y obra

En la novela que relata la vida del artista inglés que dedicó 40 años y más de 10 millones de pesos a construir un jardín surrealista que es único en el mundo y que al contar su historia evoca los fantasmas de Max Ernst, Salvador Dalí, André Bretón, Leonora Carrington, René Magritte y Peggy Guggenheim, entre otros surrealistas, Martín Solares hizo un experimento que le salió.

“Yo quería que la materia y la forma de cada uno de estos relatos que se encuentran dentro de los capítulos fueran muy diferentes uno de otro. Y aquí apliqué al 100 % mi teoría de las primeras veces. Yo quería que cada capítulo nos contará una primera vez importante en la vida de James y a través de James de todo ser humano”, afirma el narrador que le dedicó a esta historia 23 años de visitar Las Pozas y documentar la vida de James.

El narrador nacido en Tampico, Tamaulipas, cuenta en la novela: “La primera vez que uno se enamora, la primera vez que uno rompe con ese gran amor, la primera vez que uno encuentra un alma gemela en el ámbito artístico, la primera vez que uno se desencanta y siente que ha perdido todo y por supuesto la primera vez en que uno tiene que recuperarse varias veces en la vida y seguir avanzando”.

Solares hizo la novela emprendiendo dos retos principales: contar la historia de la construcción de Xilitla y el surrealismo, y convertir al lector en un visitante más de Xilitla y de esta obra. Hacer de él un personaje a la manera en que lo lograron Ítalo Calvino, Julio Cortázar y Michel Butor.