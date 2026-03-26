La nueva era de BTS

Uno de los espacios más simbólicos de Corea del Sur, La Plaza Gwanghwamun, fue el escenario del esperado regreso de BTS en su versión 2.0. Tras casi cuatro años de pausa, Army (fans) volvió a ver en vivo a los siete integrantes juntos, luego de atravesar el servicio militar y consolidar caminos individuales.

En una presentación gratuita, multitudinaria y seguida a nivel global a través de Netflix, el grupo interpretó temas de su nuevo álbum junto a clásicos que marcaron su trayectoria. Durante una hora, el concierto dejó ver una faceta más madura de la banda: un equilibrio entre potencia escénica y narrativa emocional que perfila lo que vendrá con su gira BTS World Arirang Tour.

Con participación de los integrantes en el proceso creativo y bajo la producción de Bang Si Hyuk, el espectáculo destacó por su diseño visual, la precisión de sus coreografías y una puesta en escena que integró iluminación, tradición y modernidad.

El orden del público, el vestuario conceptual y el respaldo institucional en Seúl terminaron de redondear una noche de alto impacto cultural.

El fandom respondió de inmediato: los nuevos temas ya ocupan posiciones destacadas y el regreso del grupo vuelve a marcar agenda.

¿Dónde verlos?

Actualmente, los integrantes están en Estados Unidos como parte de la promoción. El 25 de marzo participarán en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con entrevista en estudio y una primera presentación musical, mientras que el 26 ofrecerán una segunda actuación en vivo.

A esto se suma el estreno de BTS: the return, su documental, el próximo 27 de marzo en Netflix y el arranque de su gira en Corea el 9 de abril. Mientras tanto, mantienen el contacto con sus seguidores a través de transmisiones y mensajes en redes.