La obra maestra de Rockstar estrena en PlayStation plus

Disponible a partir del 2 de diciembre para los suscriptores en PS5 y PS4, los usuarios no solo recibirán GTA V, sino también Red Dead Redemption, el cual incluye su DLC Undead Nightmare. Este título se anunció también para los suscriptores de Netflix en una versión móvil, es decir, los usuarios de iOS y Android también podrán disfrutar gratis del juego siempre y cuando tengan la suscripción de dicha plataforma de series y películas por streaming. En cuanto a la versión de consolas, esta llega con mejoras gratuitas para los que tengan ya el juego en PS4, Xbox One o Switch, que incluyen soporte para Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y PlayStation 5, donde los jugadores podrán disfrutar del título a 60 FPS y a una resolución 4K.

Es importante mencionar que todas estas versiones de Red Dead Redemption no incluyen sus modos multijugador populares de las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3, por lo que solo se limita a la campaña y el ya mencionado DLC Undead Nightmare.

Recordamos que este juego se relanzó en 2024 para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, saliendo por primera vez de la generación de Xbox 360 y PS3, donde ahora los usuarios pueden conocer los acontecimientos de John Marston y su banda criminal luego de los eventos de Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption se encuentra disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC y dispositivos iOS y Android con la suscripción de Netflix.

Red Dead Redemption 2 es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado y publicado por Rockstar Games. El juego es la tercera entrada de la serie Red Dead y una precuela del juego Red Dead Redemption de 2010. Estados Unidos, 1899. El final del Salvaje Oeste está cerca. Luego de un desastroso asalto fallido en el pueblo de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas pisándoles los talones, la banda deberá abrirse camino por el abrupto territorio del corazón de Estados Unidos a base de robos y peleas para sobrevivir. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con desmantelar el grupo, Arthur debe elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer.