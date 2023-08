La mujer del puerto, película dirigida por Arturo Ripstein prácticamente tuvo que ser rescatada de una subasta. La cinta protagonizada por Patricia Reyes Spíndola y Damián Alcázar se filmó hace tres décadas, pero por un montón de razones, de acuerdo con el propio director, estuvo perdida.

“Ha sido una de las cosas más raras en mi carrera, es brevemente sórdida”, cuenta Ripstein, quien contabiliza una filmografía de 60 producciones, en poco más de 50 años de trayectoria.

La mujer del puerto, protagonizada por Patricia Reyes Spíndola y Damián Alcázar, cuenta la historia de un marinero que descubre a su madre como directora de una casa de citas y, a su hermana, siendo explotada. El guión fue escrito por Paz Alicia Garciadiego (Así es la vida y Profundo carmesí), basado en el cuento El puerto, de Guy de Maupassant. El productor Hugo Sherer relata algo de la odisea para poder recuperar la cinta, ahora apoyada por la Cineteca Nacional y la productora Mónica Lozano. “Arturo consiguió un socio que era vendedor de bonos de petróleo falsos, así que la tuvimos que ganar en subasta en San Diego, pero hubo una objeción y se fue a subasta de Los Ángeles. Al final se tuvo que ir a tres. Luego resulta que ya no había negativo y se encontró en Montevideo (risas)”, cuenta.

“Patricia me dijo que esta película no me dejaría dinero y yo dije, claro que no, nunca tuve duda de eso”, recuerda. El origen de la adaptación —recuerda Garciadiego— se dio un día, mientras con un grupo de amigos conversaba sobre las mentiras mostradas en las películas de la llamada Época de Oro del cine mexicano. “De cómo nos habían convencido de estar en un país que no existe, idealizado, de este mundo glamoroso que pintaba”, detalla.

En esa imagen estaba una versión anterior de La mujer del puerto, con Andrea Palma, quien recuerda la escritora, aparecía con guante blanco y fumando. “Ripstein me dijo ‘vamos a hacer La mujer del puerto, pero chamagosa’. Y empecé a trabajar en ella y le dije que era una peli sobre incesto y la quería amoral, donde todo se vale, sino inmoral donde el pecado existe y se comete”, destaca la escritora.