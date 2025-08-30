La Puerta Abierta está de estreno

El foro independiente La Puerta Abierta invita al público en general a ver la puesta en escena Dinastía de Jaguares, cuyas funciones continuarán este sábado 30 de agosto.

De acuerdo con la página de Facebook del citado espacio cultural, esta pieza fue escrita en 1992 por Francisco Álvarez Quiñones, basándose en la sublevación indígena de los chiapanecas (1529-1531), un evento histórico que marcó al estado de Chiapas

Aniversario

Destacaron que el pasado 25 de agosto, el foro La Puerta Abierta festejó sus 17 años de existencia. Integrantes del grupo Confines Teatro precisaron que el aniversario llegó justo cuando trabajaban en el estreno de esta obra. Añadieron que están con energías frescas y renovadas, y sobre todo, con la experiencia que les han dado todos estos años. Asimismo, indicaron que después de la función partirán un pastel alusivo a esta celebración.