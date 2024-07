La reglas en La casa de los famosos

Cada vez está más cerca el inicio de la segunda temporada de La casa de los famosos México, por lo cual ya se han revelado los nombres de los primeros 8 habitantes, pero como todo juego hay reglas y en esta edición 2024 habrá ligeros cambios.

Mario Bezares, Brigitte Bozzo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Sabine Moussier y Luis “Potro” Caballero, tuvieron que aceptar el siguiente reglamento para formar parte de este reality show.

¿Cuáles son las reglas?

Deberán estar totalmente incomunicados, es decir, no podrán llevar teléfonos celulares, computadoras, tablets, y ninguna otra cosa que los ayude a saber qué sucede fuera de la casa o distraiga su atención. Si quieren tener una casa limpia, agradable y ordenada, ellos mismos tendrán que hacerse cargo de las tareas domésticas.

El presupuesto que tengan para comida y ciertos privilegios, como agua caliente en la ducha, dependerá del resultado de las pruebas que deberán superar cada semana. Estarán siendo observados todo el tiempo, ya que en la casa están colocadas cámaras en cada rincón, excepto en el baño.

Lo mismo pasa con los micrófonos, los habitantes deben traerlos siempre y tienen que estar siempre prendidos, excepto cuando se duchan, entren en la alberca y duerman.

Además de estas reglas, que fueron aplicables en la primera entrega del reality, Shanik Berman reveló que se agregaron dos nuevas normas a seguir. Los habitantes de la casa no podrán tener contacto hasta que ingresen al reality, para evitar que tengan una estrategia previamente armada como pasó con el Team Infierno.

La violencia física no está permitida, pero de llegar a suceder habrá amonestaciones o incluso la expulsión. Cabe destacar que si bien, no es una regla, la productora Rosa María Noguerón ha pedido a los fans del programa que no vayan a gritar afuera de la casa, porque al enterar a los participantes de alguna manera de lo que sucede en el exterior pueden llegar a afectar la dinámica y por lo tanto el resultado final.