La reina del flow fluye con ritmo

La conexión que se dio entre los personajes de la serie colombiana La reina del flow y el público juvenil generó ahora que estos lleguen a los escenarios en formato de un espectáculo musical, tal como pasó en su momento con Rebelde, Soy Luna o Atrévete a soñar.

“Esta serie no solo ha sido un fenómeno en Colombia, sino a nivel mundial, ha permitido a los artistas que hacemos música encontrar un espacio donde mostrar nuestro talento, por eso me encantaría que este proyecto fuera para bien para todos en sus carreras”, expresó Juan Palau, Drama Key en la serie.

Durante tres temporadas La reina del flow contó la historia de Yeimy Montoya, una compositora que tras ser engañada por su novio fue encarcelada injustamente. “Estamos muy contentos de estar en Latinoamérica y en México, nos emociona mucho visitarlo en octubre, les aseguro que van a disfrutar de un espectáculo increíble”, expresó Juan Manuel Restrepo, Charly Flow, otro de los protagonistas.

Exponen su mundo

Carlos Torres añadió que proyectos como este abren puertas laborales a nivel internacional: “Nos permitió mostrar al mundo el talento que hay en Colombia, para cada uno de nosotros fue un trabajo especial, sin duda alguna los personajes nos marcarán durante muchos años y la gente nos recordará por ellos”.

Jay Torre, quien da vida a Yoni Trejos reveló que desde la primera temporada se pensó en la idea de un gran espectáculo en vivo. “En Caracol TV desarrollaron la idea, vieron que el público estaba latente y se dieron cuenta que había muchos países que podían recibirnos, así que se diseñó el show, se contrató un equipo, desde directores hasta bailarines, y se materializó ese gran sueño”, explicó.

La reina del flow en concierto tiene en su agenda alrededor de 33 fechas, tres de las cuales serán en México: el 15 de octubre en la Arena Ciudad de México; el 16, en la Arena Guadalajara, y el 18 del mismo mes en la Arena Monterrey.