La renovación silenciosa de Apple

Siri es la que “vive” en el interior de este dispositivo y la que, en teoría, debería servirnos de asistente de voz, ya sea para poner una lista de reproducción, encender una bombilla inteligente o resolver alguna duda de conocimiento general. Sin embargo, no lo hace bien. La buena noticia es que, si las filtraciones son ciertas, eso está a punto de cambiar. ¡Por fin!

Nueva Siri, ¿estás ahí?

Viene a cuento hacer un breve repaso de la tormentosa historia reciente de Siri. Un asistente que nació en 2011 con aires revolucionarios y que tardó poco en verse adelantado por la derecha por Google Assistant o Alexa. La llegada de la IA generativa y modelos como ChatGPT o Gemini terminó por poner el clavo en su ataúd.

En la WWDC24, Apple presentó una nueva Siri que se antojaba revolucionaria, aunque cometió dos grandes errores. Por un lado, no hacerla compatible con los Homepod, que son precisamente donde habita el asistente. Por otro, y aún más grave, dar una fecha de lanzamiento para 2025 que no pudieron cumplir. Aunque parece que, por fin, se lanzará este año en colaboración con Google.

Sin embargo, esta nueva Siri parece que se quedará fuera del Homepod mini. Al menos del modelo que ya conocemos. Si bien no debería haber problemas en que se ejecute en los servidores privados de Apple, la compañía lleva tiempo mostrando que quiere que Apple Intelligence se ejecute mayormente en local y las capacidades del actual Homepod parecen ser demasiado reducidas para ello. Aunque Apple nunca lo confirmó, parece ser que el SOC que llevan los Homepod mini es un S5, mismo que tuvieron los Apple Watch Series 5. Un buen chip para tareas básicas, pero cuya potencia de CPU y GPU queda lejísimos de las exigencias de los modelos más pequeños de IA.

Llegará en otoño

El Homepod mini 2 lleva rumorándose prácticamente desde que salió el primero en 2020. El éxito del primer modelo impulsaba a ello. Sin embargo, no ha sido hasta este año que hemos tenido filtraciones que apuntan a que, ahora sí, estamos más cerca de verlo.

Todo apunta a que podría ser presentado en septiembre, en el marco del tradicional evento en el que la compañía presentará también los Iphone 18 Pro y su primer Iphone plegable.

Entre sus novedades se espera una mejora de sus sistemas de altavoces que, junto a un nuevo chip principal, le permita ofrecer mejor sonido. No sabemos si como para llegar a ser compatible con Dolby Atmos y Audio Espacial, pero es esperable que sí.

Sin embargo, las virtudes de ese chip estarán pensadas sobre todo para la IA. Más en concreto la de la nueva Siri. Con un hardware ya capacitado, es de esperar que tengamos idénticas funciones a las que se rumorean para los Iphone, Ipad y Mac. Eso incluye conversaciones más naturales, mayor conocimiento de nuestro contexto y capacidades para responder preguntas de conocimiento general o datos concretos que se puedan obtener de internet.

Sabiendo que la nueva Siri estará impulsada por Gemini, entendemos que tendremos un asistente con la misma capacidad de conversación que el de Google. Con ello pondríamos fin a la que hasta ahora ha sido la mayor carencia de un altavoz que se vende como inteligente, pero cuya inteligencia es bastante cuestionable.

No vendrá solo

Apple parece dispuesta a reorientar sus dispositivos para el hogar. Es así como se han filtrado otros nuevos dispositivos que empezarían a llegar este año. El más ilustre es el conocido como “Homepod con pantalla”, a falta de saber su nombre oficial.

Este será en resumidas cuentas una pantalla inteligente con interfaz protagonizada por widgets, con posibilidad de reproducir contenido de plataformas de streaming y, sobre todo, orientado a controlar el hogar mediante Siri. Se le esperan con las mismas capacidades en este sentido que las citadas para el Homepod mini 2.

Esa nueva versión estaba prevista para finales del pasado año y luego para primavera, pero dado que Siri aún no está lista, ha desencadenado que también se retrase su lanzamiento. Es natural que Apple no vea claro lanzar un producto sin una de sus funciones estrella.

Tras esto, se ha filtrado el plan de lanzar accesorios inteligentes Homekit como cámaras de seguridad, timbres y otros elementos que se conectarán a los Homepod y resto de dispositivos Apple. Aunque por ahora estos parecen algo más lejanos y no saldrían, como mínimo, hasta 2027.