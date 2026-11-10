La resistencia de Hamaguchi

Ryusuke Hamaguchi, director japonés ganador del Óscar por Drive My Car, considera que los teléfonos inteligentes y el consumo de información debilitan las relaciones humanas, al grado de que escuchar a otra persona puede convertirse en una forma de resistencia. “Si el sistema social nos está quitando nuestra atención, interesarnos por otra persona constituye una forma de resistencia frente a los aspectos negativos de ese sistema. Se ha vuelto difícil interesarnos por los demás y prestar atención a lo que dicen. Por alguna razón estamos cada vez más ocupados y nos cuesta concentrarnos en una persona. Es lo que llamamos economía de la atención”, explica en entrevista.

El cineasta considera que esta dinámica arrebata tiempo a los vínculos humanos, precisamente aquellos que podrían ayudarnos a recuperarnos emocionalmente. Esta circunstancia también se plantea en El sentido de la vida (All of a Sudden), su nuevo filme que llegará a cines el 11 de febrero de 2027, distribuida por El Inicio Cine.

Trama

La cinta sigue a Marie-Lou, directora de una residencia para adultos mayores en París, quien busca mejorar el cuidado de sus residentes mediante la escucha y el respeto a su dignidad. Su vida cambia cuando conoce a Mari, una directora de teatro japonesa con diagnóstico de cáncer. Entre ambas surge una amistad que trasciende las diferencias culturales. “Los espectadores mexicanos podrán sentir que ellas sufren por las mismas cosas que ellos y que también están luchando por encontrar una solución”, señala.

México y su legado

Durante la edición 16 del FICUNAM, Hamaguchi recibió la Medalla Filmoteca UNAM, que también obtuvo su maestro, Kiyoshi Kurosawa. El realizador reconoce la influencia de Luis Buñuel y recuerda que las películas de Carlos Reygadas y Amat Escalante lo llevaron a cuestionar la violencia y las diferencias entre las sociedades mexicana y japonesa. “Al ver sus películas, que muestran una sociedad expuesta a la violencia, pensé en lo tranquila que era nuestra vida. Hace más de 10 años me preguntaba si estaba bien que siguiéramos haciendo las películas que hacíamos”.

De Kurosawa explica que su mayor enseñanza fue comprender la contradicción de utilizar una cámara, capaz de registrar rastros de la realidad, para construir ficción.