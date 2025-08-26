La risa mañanera, sin golpeteo

Para Tamara Henaine, actriz que parodia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la comedia es una herramienta para hacer crítica política, pero asegura que no está dispuesta a recurrir al “golpeteo visceral” contra la mandataria. “Ni por todo el dinero haría una crítica de ‘golpeteo con vísceras’. Eso ya no sería parodia ni sátira, sería odio. Esa decisión la tomé yo, nadie me la impuso. En la obra estamos humanizando a la primera Presidenta de México en un momento histórico”, afirma Tamara. “En México la sátira política es una tradición cada sexenio. Con ‘La risa mañanera’ buscamos hacer crítica, no ataques personales”, explica Tamara, quien comparte escena con Herson Andrade, quien encarna a Donald Trump.

La obra se actualiza constantemente con los temas más relevantes del acontecer nacional. Además de política, el espectáculo aborda temas de entretenimiento, deportes y cultura. Con un gran parecido físico a la presidenta, Tamara confiesa que, lejos de recibir privilegios, lo que más le han dado son muestras de cariño. “Me regalan dulces, me felicitan… pero no se trata de abusar del poder ni de los privilegios”, aclara.

Respecto a si llevaría su personaje a la televisión o a una serie, la actriz es clara: “Pondré límites”.