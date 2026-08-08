La ruta de Harry Styles por la capital

Si alguien hubiera dicho hace unos años que Harry Styles usaría Paseo de la Reforma como pista para correr y lo veríamos comer tacos en la Roma Norte, probablemente nadie lo habría creído; pero esto es justamente lo que ha ocurrido durante la estancia del cantante en la Ciudad de México.

Mientras cumple con la breve residencia programada en el estadio GNP Seguros, como parte del Together, Together Tour, el británico ha sido visto en distintos puntos de la capital por sus seguidores ya sea ejercitándose, tomando un café o simplemente pasando el rato.

Lo más curioso es que, conforme pasan los días y amplía su recorrido, también parece volverse más chilango. Al principio apareció acompañado por su equipo de seguridad; ahora, los videos más recientes, lo muestran caminando prácticamente solo, cruzando calles y hasta sorteando los autos, como cualquier capitalino que ya le agarró el ritmo al tráfico.

Si algo han dejado claro en estos días, es que no se quedó encerrado entre conciertos; sino que ha disfrutado la ciudad. Entre paseos matutinos y paradas para disfrutar la gastronomía, el intérprete de “As it was” ha ido dejando pequeñas postales de su visita.

En modo runner

Una de sus actividades favoritas es correr y Paseo de la Reforma, Chapultepec y las calles de la colonia Roma han sido testigo de ello. En estas zonas fue captado mientras se ejercitaba. Algunas veces se detenía para saludar a algunas fans y hasta regañarlas por seguirlo tan de cerca.

Días más tarde, Harry apareció en la Condesa, paseando junto a su novia, la actriz Zoë Kravitz, por los alrededores de parque México, y hasta se dieron tiempo para hacer un romántico picnic.