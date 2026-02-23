La Sagrada Familia toca el cielo

Barcelona tiene desde este mes de febrero un nuevo skyline, la silueta que identifica la ciudad. La Sagrada Familia vivió una jornada histórica, al terminar la obra en altura, con la colocación del brazo superior de la cruz que corona la torre más alta, la de Jesucristo.

La enorme cruz, de cerámica blanca, mide 17 metros de altura, como un edificio de cinco pisos, con los que la basílica ha alcanzado su altura máxima, 172.5 metros. Y todo en pleno Año Gaudí, este 2026, cuando se conmemora el centenario de la muerte del genial arquitecto, que se celebrará el 10 de junio con la inauguración y bendición de la torre de Jesús.

En la calle, en una comparecencia inédita ante decenas de periodistas y cámaras de televisión, el arquitecto director del templo, Jordi Faulí, celebró emocionado la finalización de una cruz que “será resplandeciente”. “Es un día para recordar a los que hoy y en el pasado han hecho posible que la Sagrada Familia haya llegado a lo más alto, los que trabajaron con Gaudí, los que proyectaron la cruz a partir de sus dibujos, arquitectos, ingenieros; ha sido un reto”, señaló.

El séptimo arquitecto que tiene la basílica en más de 140 años de obras añadió que en las próximas semanas se retirará el andamio que rodea la torre más alta y se podrá apreciar limpia de hierros. El interior se podrá visitar, pero no será antes de 2028.

Desde las nueve de la mañana, la gran grúa de las obras ha trabajado para depositar el brazo superior de la cruz: la pieza ha sido enganchada por cuatro cables rojos, ha aguardado suspendida en una cubierta del templo, y a las 10.38 horas ha comenzado a levantarse. Antes de las 11 ya estaba en lo alto de la torre, donde los operarios han trabajado para fijarla con 40 tuercas que se aprietan con gatos hidráulicos, ha detallado el arquitecto responsable de los terminales, Mauricio Cortés.

Apertura

Para la inauguración y bendición de la torre se espera la visita del papa León XIV, invitado por la basílica, pero el Vaticano no la ha confirmado todavía.

La delicada maniobra estaba prevista para la semana pasada, pero el vendaval que ha afectado la capital catalana la retrasó. No ha sido hasta esta semana que el viento ha dado una tregua y la operación se ha podido realizar, como todos los trabajos de construcción, con presencia de visitantes en el interior y exterior del templo.

La junta constructora ha retransmitido la operación en directo en sus perfiles de redes sociales: Tiktok, Youtube e Instagram, con planos realizados con un dron que podía verse desde la calle. Una decena de operarios han trabajado en el momento cumbre, dentro y fuera de la pieza.

Acabada la operación, Faulí ha advertido: “Falta la fachada de la Gloria”, en referencia a la fase más polémica que afronta el templo, la decisión sobre si se derriban edificios de vivienda para construir una escalinata de entrada en la calle de Mallorca.