La sangre nueva de los Del Castillo

Valentina y Regina Pérez han iniciado su camino artístico de forma independiente al de sus familiares famosos, una de ellas, Kate del Castillo, aunque afirman que no desestiman sus consejos.

A sus 26 años han sido parte de grupos musicales infantiles y juveniles como Graffi-T y Yei Yei, para luego lanzarse como el duo Las Prez, en 2020.

Intercambio de ideas

Al tener a dos figuras de los escenarios en la familia, las chicas aseguran que eso no les ha pesado e incluso disfrutan de platicar con Kate sobre aspectos de la industria musical que desconoce la actriz.

Las Prez estrenarán en noviembre su segundo EP, Historias Prez-tadas, para el que recolectaron historias de sus fans y las convirtieron en canciones. “Escribimos con historias como inventadas, porque no hemos vivido tantas cosas, basar canciones en lo que nos pasa a nosotras es difícil”, afirma Valentina.